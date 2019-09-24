شاهد: الاحتلال يهدم منزلاً قيدَ الإنشاء في حي الطور بالقدس ويعتقل مالكه

رام الله - دنيا الوطنهدمت طواقم بلدية الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزلاً قيد الانشاء في حي جبل الزيتون "الطور" بالقدس المحتلة.وأفاد شهود عيان، بأن العشرات من أفراد بلدية الاحتلال حضروا إلى المنزل وقاموا بتقطيع الأعمدة الحديدية الخاصة بالمنزل بعد هدم السقف، بحماية من شرطة الاحتلال، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف الشهود: أن المنزل يعود للمواطن عيسى محمد خليل، الذي جرى اعتقاله أيضا مع شقيقه قصي بعد الاعتداء عليه وعلى أفراد عائلته التي تقطن في نفس المنزل.