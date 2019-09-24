مباشر | آخر مستجدات وجهود تطوير موسم الحج والعمرة

شؤون فلسطينية

وزير التربية يبحث مع وفد من جامعة هارفارد التعاون بمجال تدريب المعلمين

وزير التربية يبحث مع وفد من جامعة هارفارد التعاون بمجال تدريب المعلمين
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التربية والتعليم، أ. د. مروان عورتاني، بمكتبه اليوم، مع وفدٍ من جامعة هارفارد الأمريكية؛ آفاق تعزيز التعاون المشترك، خاصةً فيما يتعلق بتدريب المعلمين، وذلك ضمن مبادرة الشرق الأوسط للتعليم المحترف.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني حرص الوزارة على تعزيز قدرات ومهارات المعلمين، بما ينمي الإبداع لدى الطلبة، ويضمن تخريج الكفاءات التي تخدم المجتمع الفلسطيني، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة للحفاظ على جودة التعليم.

وأشار الوزير إلى التحديات التي تواجه الوزارة على صعيد العلوم والرياضيات، متطرقاً إلى نتائج دراسة التقويم الوطني في هذا السياق، مؤكداً أهمية مبادرة "الشرق الأوسط للعليم المحترف" وإمكانية الإفادة منها في تطوير قطاع التعليم.

من جانبه، شكر الوفد وزير التربية على حفاوة الاستقبال، مقدماً نبذة عن المبادرة؛ من حيث آلية التنفيذ والنشاطات التي تتضمنها والأثر المتوقع منها.

أخبار ذات صلة

شاهد: لحظة إطلاق النار على الصحفيين والفنيين بمحيط المستشفى الميداني شمال القطاع

شاهد: لحظة إطلاق النار على الصحفيين والفنيين بمحيط المستشفى الميداني شمال القطاع

وزير التربية: خطوات دعم التعليم في القدس متواصلة

وزير التربية: خطوات دعم التعليم في القدس متواصلة

إسرائيل تبتكر &#34;مقابر الأنفاق&#34; لليهود بالقدس للاستيلاء على مزيد من الأراضي

إسرائيل تبتكر "مقابر الأنفاق" لليهود بالقدس للاستيلاء على مزيد من الأراضي

المفتي العام : من يخون القدس خائن لله ولرسوله وللمسلمين

المفتي العام : من يخون القدس خائن لله ولرسوله وللمسلمين

مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج

مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج

الأسرى وذووهم يوجهون رسالة للمجتمع الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية والدولية

الأسرى وذووهم يوجهون رسالة للمجتمع الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية والدولية

الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد

الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد

الخضري: 2000 وحدة سكنية مُدمرة كلياً في غزة منذ عدوان 2014

الخضري: 2000 وحدة سكنية مُدمرة كلياً في غزة منذ عدوان 2014

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

وزير التربية: خطوات دعم التعليم في القدس متواصلة

وزير التربية: خطوات دعم التعليم في القدس متواصلة

المفتي العام : من يخون القدس خائن لله ولرسوله وللمسلمين

المفتي العام : من يخون القدس خائن لله ولرسوله وللمسلمين

مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج

مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج

الأسرى وذووهم يوجهون رسالة للمجتمع الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية والدولية

الأسرى وذووهم يوجهون رسالة للمجتمع الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية والدولية

الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد

الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد

الخضري: 2000 وحدة سكنية مُدمرة كلياً في غزة منذ عدوان 2014

الخضري: 2000 وحدة سكنية مُدمرة كلياً في غزة منذ عدوان 2014

رأفت يُدين اقتحامات المستوطنين المتواصلة للأقصى ويرفض التصريحات الأسترالية

رأفت يُدين اقتحامات المستوطنين المتواصلة للأقصى ويرفض التصريحات الأسترالية

شاهد: الاحتلال يهدم منزلاً قيدَ الإنشاء في حي الطور بالقدس ويعتقل مالكه

شاهد: الاحتلال يهدم منزلاً قيدَ الإنشاء في حي الطور بالقدس ويعتقل مالكه

منوعات

نيكول سابا تُثير الجدل برأيها حول قرار إليسا: أنا حرّة

نيكول سابا تُثير الجدل برأيها حول قرار إليسا: أنا حرّة

نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت.. هل قصد كاظم الساهر؟

نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت.. هل قصد كاظم الساهر؟

&#34;الكويتي يتزوج خدامته&#34;.. فنانة كويتية ترد على منتقدي زواجها من مصري

"الكويتي يتزوج خدامته".. فنانة كويتية ترد على منتقدي زواجها من مصري

&#34;قميص ولا فستان؟&#34;.. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

"قميص ولا فستان؟".. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ&#34;الصُلحة&#34;

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ"الصُلحة"

&#34;ديمي مور&#34; تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها مقابل 500 دولار

"ديمي مور" تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها مقابل 500 دولار

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

عربي

مجلس الوزراء السعودي: الهجوم على منشآتي النفط تم باستخدام أسلحة إيرانية

مجلس الوزراء السعودي: الهجوم على منشآتي النفط تم باستخدام أسلحة إيرانية

فاجعة في الجزائر.. وفاة ثمانية أطفال رُضّع في حريق بمستشفى ولادة

فاجعة في الجزائر.. وفاة ثمانية أطفال رُضّع في حريق بمستشفى ولادة

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ &#34;حكمته&#34;

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ "حكمته"

شاهد: عمرو أديب يكشف محاولة لاغتيال الرئيس السيسي

شاهد: عمرو أديب يكشف محاولة لاغتيال الرئيس السيسي