وزير التربية يبحث مع وفد من جامعة هارفارد التعاون بمجال تدريب المعلمين

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التربية والتعليم، أ. د. مروان عورتاني، بمكتبه اليوم، مع وفدٍ من جامعة هارفارد الأمريكية؛ آفاق تعزيز التعاون المشترك، خاصةً فيما يتعلق بتدريب المعلمين، وذلك ضمن مبادرة الشرق الأوسط للتعليم المحترف.وفي هذا السياق، أكد عورتاني حرص الوزارة على تعزيز قدرات ومهارات المعلمين، بما ينمي الإبداع لدى الطلبة، ويضمن تخريج الكفاءات التي تخدم المجتمع الفلسطيني، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة للحفاظ على جودة التعليم.وأشار الوزير إلى التحديات التي تواجه الوزارة على صعيد العلوم والرياضيات، متطرقاً إلى نتائج دراسة التقويم الوطني في هذا السياق، مؤكداً أهمية مبادرة "الشرق الأوسط للعليم المحترف" وإمكانية الإفادة منها في تطوير قطاع التعليم.من جانبه، شكر الوفد وزير التربية على حفاوة الاستقبال، مقدماً نبذة عن المبادرة؛ من حيث آلية التنفيذ والنشاطات التي تتضمنها والأثر المتوقع منها.