مباشر | آخر مستجدات وجهود تطوير موسم الحج والعمرة

شؤون فلسطينية

أبو جيش: دعم صمود مخيمات اللاجئين جزء من برنامج الحكومة الـ 18

أبو جيش: دعم صمود مخيمات اللاجئين جزء من برنامج الحكومة الـ 18
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش، اليوم، مذكرة تعاون وشراكة مع رئيس اتحاد مراكز الشباب في مخيمات اللاجئين يوسف حرب، لتنفيذ مشروع لتشغيل الشباب في المخيمات، بهدف خدمة شريحة الشباب العاطلين عن العمل، من خلال تنمية مهاراتهم الذاتية، وتطوير قدراتهم على الانخراط في سوق العمل.

جاء ذلك، بحضور، الوكيل المساعد لشؤون إدارات العمل بلال ذوابة، ومدير عام التشغيل رامي مهداي، ومدير دائرة التشغيل المحلي يسري حدوش، وعدي أبو كرش الرئيس التنفيذي لشركة ريفورم، وعدد من ممثلي اتحاد مراكز الشباب في مخيمات اللاجئين، وذلك في قاعة الوزارة.

وأكد أبو جيش، أن المخيمات هي عنوان أساسي للنضال الوطني الفلسطيني وبناء المؤسسات الفلسطينية لتحقيق المشروع الوطني، وهذا المشروع يشكل دعما لصمود المخيمات واللاجئين ومدينة القدس، وهو جزء من برنامج الحكومة لتقديم خدمات مجتمعية في مناطق القدس والمخيمات، للحفاظ على قضية اللاجئين وعدم طمسها.

وأشار أبو جيش إلى أن هذا المشروع يخدم فئة العاطلين عن العمل، من خلال توفير التدريب والتمهير اللازم لهم خلال 45 يوما، لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل الفلسطينية، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية العلاقة التكاملية ما بين القطاعين العام والخاص لخدمة شريحة الشباب العاطلين عن العمل من خلال تدريبهم وتزويدهم بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل.

بدوره، قال حرب: أن هذا المشروع يشكل بادرة إيجابية لدعم صمود اللاجئين، من خلال خلق فرص تدريبية للشباب العاطلين عن العمل، وكذلك خلق مناخ داعم لهم لتمكينهم من الصمود سيما في المناطق المهمشة، وبالتالي تأهيلهم لدخول سوق العمل.

من جهته، أشار مهداوي إلى أن بداية المشروع انطلقت من محافظة القدس، لما لها من أهمية سياسية في هذا الوقت بالتحديد، وخصوصا في الجانب التنموي، بالإضافة إلى محاولة جادة من أجل التشبيك ما بين القطاعين الخاص والعام والمؤسسات الأهلية.


أخبار ذات صلة

شاهد: لحظة إطلاق النار على الصحفيين والفنيين بمحيط المستشفى الميداني شمال القطاع

شاهد: لحظة إطلاق النار على الصحفيين والفنيين بمحيط المستشفى الميداني شمال القطاع

وزير التربية: خطوات دعم التعليم في القدس متواصلة

وزير التربية: خطوات دعم التعليم في القدس متواصلة

إسرائيل تبتكر &#34;مقابر الأنفاق&#34; لليهود بالقدس للاستيلاء على مزيد من الأراضي

إسرائيل تبتكر "مقابر الأنفاق" لليهود بالقدس للاستيلاء على مزيد من الأراضي

المفتي العام : من يخون القدس خائن لله ولرسوله وللمسلمين

المفتي العام : من يخون القدس خائن لله ولرسوله وللمسلمين

مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج

مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج

الأسرى وذووهم يوجهون رسالة للمجتمع الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية والدولية

الأسرى وذووهم يوجهون رسالة للمجتمع الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية والدولية

الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد

الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد

الخضري: 2000 وحدة سكنية مُدمرة كلياً في غزة منذ عدوان 2014

الخضري: 2000 وحدة سكنية مُدمرة كلياً في غزة منذ عدوان 2014

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

وزير التربية: خطوات دعم التعليم في القدس متواصلة

وزير التربية: خطوات دعم التعليم في القدس متواصلة

المفتي العام : من يخون القدس خائن لله ولرسوله وللمسلمين

المفتي العام : من يخون القدس خائن لله ولرسوله وللمسلمين

مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج

مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج

الأسرى وذووهم يوجهون رسالة للمجتمع الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية والدولية

الأسرى وذووهم يوجهون رسالة للمجتمع الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية والدولية

الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد

الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد

الخضري: 2000 وحدة سكنية مُدمرة كلياً في غزة منذ عدوان 2014

الخضري: 2000 وحدة سكنية مُدمرة كلياً في غزة منذ عدوان 2014

رأفت يُدين اقتحامات المستوطنين المتواصلة للأقصى ويرفض التصريحات الأسترالية

رأفت يُدين اقتحامات المستوطنين المتواصلة للأقصى ويرفض التصريحات الأسترالية

شاهد: الاحتلال يهدم منزلاً قيدَ الإنشاء في حي الطور بالقدس ويعتقل مالكه

شاهد: الاحتلال يهدم منزلاً قيدَ الإنشاء في حي الطور بالقدس ويعتقل مالكه

منوعات

نيكول سابا تُثير الجدل برأيها حول قرار إليسا: أنا حرّة

نيكول سابا تُثير الجدل برأيها حول قرار إليسا: أنا حرّة

نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت.. هل قصد كاظم الساهر؟

نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت.. هل قصد كاظم الساهر؟

&#34;الكويتي يتزوج خدامته&#34;.. فنانة كويتية ترد على منتقدي زواجها من مصري

"الكويتي يتزوج خدامته".. فنانة كويتية ترد على منتقدي زواجها من مصري

&#34;قميص ولا فستان؟&#34;.. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

"قميص ولا فستان؟".. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ&#34;الصُلحة&#34;

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ"الصُلحة"

&#34;ديمي مور&#34; تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها مقابل 500 دولار

"ديمي مور" تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها مقابل 500 دولار

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

عربي

مجلس الوزراء السعودي: الهجوم على منشآتي النفط تم باستخدام أسلحة إيرانية

مجلس الوزراء السعودي: الهجوم على منشآتي النفط تم باستخدام أسلحة إيرانية

فاجعة في الجزائر.. وفاة ثمانية أطفال رُضّع في حريق بمستشفى ولادة

فاجعة في الجزائر.. وفاة ثمانية أطفال رُضّع في حريق بمستشفى ولادة

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ &#34;حكمته&#34;

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ "حكمته"

شاهد: عمرو أديب يكشف محاولة لاغتيال الرئيس السيسي

شاهد: عمرو أديب يكشف محاولة لاغتيال الرئيس السيسي