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شؤون فلسطينية

النائب العام يختتم مشاركته باجتماع الرابطة الدولية للمدعين العامين بالأرجنتين

النائب العام يختتم مشاركته باجتماع الرابطة الدولية للمدعين العامين بالأرجنتين
رام الله - دنيا الوطن
اختتم النائب العام لدولة فلسطين، المستشار أكرم الخطيب، مشاركته في الاجتماع الرابع والعشرين للرابطة الدولية للنواب والمدعين العامين، والذي عقد في الفترة 15/19 أيلول/ سبتمبر 2019 في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، رفقه مساعد النائب العام رئيس إدارة التخطيط والسياسات، ياسر حماد.

وقد ناقش المؤتمر آليات التعاون الدولي عبر النظم القانونية المختلفة في التعاون الدولي، وكيفية التغلب على التحديات القانونية والعملية، إضافة إلى تطوير فهم الحاضرين للاختلافات والتشابهات بين الأنظمة، وتحديد العوائق التي تحول دون التعاون واستكشاف الحلول للتغلب عليها بهدف تحسين المعرفة والفعالية والكفاءة في التعاون الدولي، إضافة إلى الأطر والعمليات القانونية الدولية التي تحكم جمع الأدلة وتبادلها عبر الحدود، والعوائق العملية أمام جمع الأدلة وتبادلها وكيفية التغلب عليها واستكشاف العمليات البديلة، وغير الرسمية للمساعدة القانونية المتبادلة، إضافة إلى دوار وكلاء النيابة والقضاة والشرطة في الطلب والاستجابة لطلبات التعاون الدولي والرد عليها.

وعلى هامش المؤتمر التقي النائب العام بعدد من النواب العموم المشاركين من مختلف الدول العربية والأجنبية وعلى رأسهم النائب العام الأرجنتيني السيد لويس كباسكو، إضافة إلى ممثلين عن نيابات الدولة المشاركة، وذلك بهدف تعزيز وتعميق التعاون القضائي وتبادل الخبرات التدريبية والمصالح الوثيقة بين مختلف الدول المشاركة بهدف محاربة الجرائم العابرة للحدود بكافة أنواعها وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى للتصدي للجرائم المختلفة، وتوحيد كافة الجهود المبذولة وبناء جسور الشراكة على المستوى الإقليمي والدولي، من أجل الارتقاء بمؤسسة النيابة العامة، وبلوغ مصاف العالمية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأشكالها كافة.

وفي السياق ذاته، التقى الخطيب بسفير دولة فلسطين لدى الأرجنتين، حسني عبد الواحد، الذي رحب بالنائب العام، مثمّناً دور النيابة العامة الفلسطينية، وحرصها الدائم على تعزيز وتطوير منظومة قطاع العدالة، وتكريس سلطة القانون.

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