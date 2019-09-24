مجلس الوزراء السعودي: الهجوم على منشآتي النفط تم باستخدام أسلحة إيرانية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء: إن الهجوم على منشآتي النفط، تم باستخدام أسلحة إيرانية.



وأضاف في بيان له: أن "الهجوم على منشآتي النفط تهديد للسلم والأمن الدوليين وعدوان غير مبرر على إمدادات الطاقة"، كما نقلت قناة (العربية).



وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الولايات المتحدة ألقوا باللوم على إيران في الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية يوم 14 أيلول/سبتمبر، وطالبت طهران بالموافقة على محادثات جديدة مع القوى العالمية بشأن برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي.



وأصدرت الدول الثلاث بياناً مشتركاً عقب اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين.