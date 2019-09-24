مباشر | آخر مستجدات وجهود تطوير موسم الحج والعمرة

شؤون فلسطينية

بمهرجان العنب.. حميد: سندعم المزارع الفلسطيني وندعو شعبنا لشراء منتجاته لتعزيز الصمود  

بمهرجان العنب.. حميد: سندعم المزارع الفلسطيني وندعو شعبنا لشراء منتجاته لتعزيز الصمود  
رام الله - دنيا الوطن
قال محافظ بيت لحم، اللواء كامل حميد: إن الحكومة الفلسطينية وكافة الجهات الرسمية الفلسطينية، تعمل على تعزيز الصمود للمواطن الفلسطيني بشكل عام، والمزارعين بشكل خاص، من خلال إجراءات مختلفة تنفذها الجهات المسؤولة من أجل تحقيق ذلك.

جاء ذلك، خلال افتتاح حميد خيمة عنب الخضر التي أقامتها بلدية الخضر بالتعاون مع العديد من المؤسسات المحلية، بحضور عدد من الشخصيات، ومنها: أمين سر حركة فتح إقليم بيت لحم، وممثلو الفصائل ومدراء المؤسسات الحكومية وممثلو المؤسسات الزراعية ومزارعو الخضر، والتي تهدف لتسويق العنب الفلسطيني ومنتجاته من أجل تعزيز صمود المزارعين في البلدة والمناطق المحيطة بها.

وأكد حميد على أن الحكومة الفلسطينية، ووزارة الزراعة، اتخذت قراراً مهماً بمنع استيراد العديد من المنتجات الزراعية الإسرائيلية بهدف تعزيز ودعم المزارع الفلسطيني، موضحاً أن العنب أحد المحاصيل الزراعية التي تضمنها قرار وزارة الزراعة، وهو ما يشكل خطوة عملية تجاه دعم المزارع في أرضه.

كما أشار حميد إلى أن افتتاح هذه الخمية لتسويق العنب الفلسطيني من بلدة الخضر، يأتي في إطار الخطوات الفلسطينية الرسمية والأهلية؛ لدعم المزارعين، مشدداً على أن محصول عنب الخضر يعتبر من أبرز المحاصيل الزراعية من حيث الجودة، كما أنه يمثل رسالة تمسك وصمود بالأرض.

ودعا حميد المواطنين إلى زيارة الخيمة، وشراء المنتجات الزراعية منها، حيث يشكل ذلك تأكيد بأن شعبنا الفلسطيني يساند ويدعم المزارعين، وهو جزء من نضالهم وصمودهم في أرضهم، موضحاً أن أراضي الخضر تقع بين المستوطنات، ويُخاطر الكثير من المزارعين بحياتهم من أجل الوصول لأراضيهم وزراعتها، وبالتالي لا بد من إسناد هؤلاء المزارعين الصامدين، الذين يضعون أرواحهم على أكفهم من أجل أرضهم.

وأكد حميد أهمية شراء المنتجات الزراعية التي يتم صناعتها من العنب لأن في ذلك إسناد ودعم للمزارعين في الخضر، وغيرها من القرى، مشدداً على أهمية ترويج المنتج الزراعي الفلسطيني ومقاطعة منتجات الاحتلال.

وتجول حميد في الخيمة، واستمع إلى شرح مفصل عن أنواع العنب وجودته، كما استمع إلى حديث وشرح المزارعين عن منتجاتهم من العنب، وأثر قرار منع استيراد العنب الإسرائيلي عليهم، حيث ثمنوا هذا القرار.




أخبار ذات صلة

شاهد: لحظة إطلاق النار على الصحفيين والفنيين بمحيط المستشفى الميداني شمال القطاع

شاهد: لحظة إطلاق النار على الصحفيين والفنيين بمحيط المستشفى الميداني شمال القطاع

وزير التربية: خطوات دعم التعليم في القدس متواصلة

وزير التربية: خطوات دعم التعليم في القدس متواصلة

إسرائيل تبتكر &#34;مقابر الأنفاق&#34; لليهود بالقدس للاستيلاء على مزيد من الأراضي

إسرائيل تبتكر "مقابر الأنفاق" لليهود بالقدس للاستيلاء على مزيد من الأراضي

المفتي العام : من يخون القدس خائن لله ولرسوله وللمسلمين

المفتي العام : من يخون القدس خائن لله ولرسوله وللمسلمين

مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج

مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج

الأسرى وذووهم يوجهون رسالة للمجتمع الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية والدولية

الأسرى وذووهم يوجهون رسالة للمجتمع الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية والدولية

الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد

الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد

الخضري: 2000 وحدة سكنية مُدمرة كلياً في غزة منذ عدوان 2014

الخضري: 2000 وحدة سكنية مُدمرة كلياً في غزة منذ عدوان 2014

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

وزير التربية: خطوات دعم التعليم في القدس متواصلة

وزير التربية: خطوات دعم التعليم في القدس متواصلة

المفتي العام : من يخون القدس خائن لله ولرسوله وللمسلمين

المفتي العام : من يخون القدس خائن لله ولرسوله وللمسلمين

مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج

مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج

الأسرى وذووهم يوجهون رسالة للمجتمع الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية والدولية

الأسرى وذووهم يوجهون رسالة للمجتمع الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية والدولية

الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد

الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد

الخضري: 2000 وحدة سكنية مُدمرة كلياً في غزة منذ عدوان 2014

الخضري: 2000 وحدة سكنية مُدمرة كلياً في غزة منذ عدوان 2014

رأفت يُدين اقتحامات المستوطنين المتواصلة للأقصى ويرفض التصريحات الأسترالية

رأفت يُدين اقتحامات المستوطنين المتواصلة للأقصى ويرفض التصريحات الأسترالية

شاهد: الاحتلال يهدم منزلاً قيدَ الإنشاء في حي الطور بالقدس ويعتقل مالكه

شاهد: الاحتلال يهدم منزلاً قيدَ الإنشاء في حي الطور بالقدس ويعتقل مالكه

منوعات

نيكول سابا تُثير الجدل برأيها حول قرار إليسا: أنا حرّة

نيكول سابا تُثير الجدل برأيها حول قرار إليسا: أنا حرّة

نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت.. هل قصد كاظم الساهر؟

نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت.. هل قصد كاظم الساهر؟

&#34;الكويتي يتزوج خدامته&#34;.. فنانة كويتية ترد على منتقدي زواجها من مصري

"الكويتي يتزوج خدامته".. فنانة كويتية ترد على منتقدي زواجها من مصري

&#34;قميص ولا فستان؟&#34;.. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

"قميص ولا فستان؟".. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ&#34;الصُلحة&#34;

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ"الصُلحة"

&#34;ديمي مور&#34; تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها مقابل 500 دولار

"ديمي مور" تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها مقابل 500 دولار

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

عربي

مجلس الوزراء السعودي: الهجوم على منشآتي النفط تم باستخدام أسلحة إيرانية

مجلس الوزراء السعودي: الهجوم على منشآتي النفط تم باستخدام أسلحة إيرانية

فاجعة في الجزائر.. وفاة ثمانية أطفال رُضّع في حريق بمستشفى ولادة

فاجعة في الجزائر.. وفاة ثمانية أطفال رُضّع في حريق بمستشفى ولادة

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ &#34;حكمته&#34;

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ "حكمته"

شاهد: عمرو أديب يكشف محاولة لاغتيال الرئيس السيسي

شاهد: عمرو أديب يكشف محاولة لاغتيال الرئيس السيسي