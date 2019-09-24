البطش: نختلف مع فتح بالرؤية السياسية ولن نتردد بإعلان الطرف المُعطل للمصالحة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش: إن حركته تختلف مع حركة فتح بالسياسة والرؤية السياسية، مشدداً على أن العلاقة مع كل الفصائل جيدة.





وأضاف البطش، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن هناك خلافاً مع حركة (فتح) والأمر واضح، مشيراً إلى أن العلاقة بين الكوادر جيدة.







وأشار البطش، إلى أن الفصائل الفلسطينية، قدمت رؤية وطنية للمصالحة، وتعتبر رؤية إجماع وطني، متابعاً: "نحن معنيون بنجاح المبادرة التي حملت عناوين أبرزها الحديث عن مرحلة انتقالية عبر حكومة وحدة وطنية، ولن تكون هذه المرحلة مفتوحة".





وأكمل: "المطلوب دعوة الأمناء العامون، والرئيس محمود عباس، للاجتماع بالقاهرة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمل على كسر الحصار، ورفع العقوبات في غزة والضفة".





واستطرد: "الوحدة الوطنية مصلحة لفتح وحماس وكل فلسطيني، والطريق لمنع إسرائيل من خطواتها الأحادية، والفصائل تنتظر ردوداً إيجابية من حركتي فتح وحماس".



