وفد ألمانى متخصص بجراحة إصابات الملاعب يُجري عدة عمليات جراحية بمجمع ناصر









غزة والمحافظة على استمرارية العمل وتطويره في المستشفيات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني في ظل محاولات الاحتلال، وعبر حصاره المستمر لأكثر من 13 سنة للسعي لانهيار القطاع الصحي، والتضييق على كوادره، وعلى إدخال التجهيزات اللازمة.

رام الله - دنيا الوطنواصل الوفد الألماني المتخصص بجراحة إصابات الملاعب برئاسة الدكتور كريستيان (CHristian shamberg) العمليات الجراحية في مجمع ناصر، والتي ستستمر زيارته لأسبوع، بالتنسيق مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين.وأوضح غسان أبو زهري، رئيس قسم العظام بمجمع ناصر، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الوفد أجرى حتى اللحظة خمس عمليات من ضمن 12 حالة مفرزة من حالات إصابات الملاعب، خاصة في مفصل الكتف والركبة، والتي تم فرزها ضمن قائمة الانتظار التي تطول لعام.وقال أبو زهري، إن زيارة الوفد، تأتي في إطار مساعدة الطواقم الطبية المحلية في إجراء العمليات الجراحية التي تعد الأكثر خطورة وتعقيداً، إلى جانب تبادل الخبرات الجراحية بين الطواقم الطبية، وتعد الزيارة الثانية له منذ العام 2017، معرباً عن أمله في استمرار زيارة الوفد إلى جانب اصطحاب بعض المعدات اللازمة لإجراء تلك العمليات في ظل نقص المستهلكات الطبية التي يعاني منها القطاع الصحي بقطاع غزة.وأكد أبو زهري على أن المجمع يشجع استقدام الوفود الطبية ومشاركتها للطواقم المحلية لإجراء العمليات الجراحية وتبادل الخبرات الأجنبية في ظل إغلاق المعابر والحصار الذي يُعيق عمليات الابتعاث للخارج.وذكر أن وزارة الصحة، تؤكد أنها تسعى دائماً بالتعاون مع شركائها في العمل الصحي لاستقدام الوفود الطبية والجراحية التي تساهم في تغطية جزء كبير من إجراء العمليات النوعية وتقييم التجربة المحلية، والاستفادة في تقديم عناوين تدريبية لصقل وتطوير مهارات الكادر المحلي.وتسعى وزارة الصحة الى توطين الخدمات الجراحية في قطاع