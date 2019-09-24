معتصم صلاح: التمريض هو الشريان المُغذي للعمل بالمرافق الصحية

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رام الله - دنيا الوطن

بين مدير دائرة تمريض الرعاية الأولية، الدكتور معتصم صلاح، أن التمريض يعتبر الشريان المغذي للعمل في المراكز الصحية المختلفة، لافتاً إلى أن العدد الجمالي للتمريض في مراكز الرعاية الأولية يبلغ 389 ممرضاً وممرضة، منهم (258) من الإناث، و(131) من الذكور.



وأشار صلاح إلى أن عمل فئة التمريض، يتوزع على أقسام الأوبئة والتطعيمات ودائرة صحة الأم، حيث يتم استقبال المراجعين؛ لتلقي الخدمة الطبية والتمريضية المختلفة في أقسام الأوبئة؛ لعمل الفحوصات اللازمة لتلقي الخدمة.



وأضاف: "يقوم مشرفو التطعيم بزيارة إلى المراكز الصحية المختلفة، حيث يتم فيها متابعة سلسلة التبريد، ونواقص التطعيم والمتأخرين عن التطعيم، ويتم توزيع لقاح المكورات الرئوية (PCV) على كافة المراكز الصحية، ومتابعة سلسلة التبريد المعتمدة، حسب السجل المعمول به في كافة المراكز، إضافة إلى جمع الوثائق والصور الخاصة بأقسام التطعيمات بالمراكز الصحية المطلوبة في الخطة التشغيلية.



وأشار صلاح الى استمرار الجولات الميدانية لتفقد سير العمل في مراكز الصحة الإنجابية من قبل مشرفات الدائرة، والتي تتركز جهودهن في متابعة تقديم خدمة مميزة للأمهات بعد الولادة، وتزويد جميع العيادات بما يلزم من المهمات الطبية، ومتابعة التسجيل والتوثيق في سجلات رعاية الحوامل في المراكز الصحية، ومتابعة العمل بالنظام المحوسب لرعاية الأمهات ما بعد الولادة في المراكز الصحية التي تم إدخال النظام فيها.



ولفت صلاح إلى المتابعة الحثيثة التي يقوم بها التمريض بإعطاء فيتامين A للسيدات بعد الولادة في المراكز الصحية من خلال الجولات الميدانية، مع توفير المكملات الغذائية (أقراص الحديد) التي تعطي للحوامل في جميع المراكز الصحية.