شؤون فلسطينية

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم احتجاجاً على اعتقالهم الإداري
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء: إن ثلاثة أسرى  فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون إضرابا عن الطعام منذ نحو شهرين.

وذكرت الهيئة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المعتقلين الثلاثة يضربون رفضاً لاعتقالهم الإداري في ظروف "صعبة وسيئة للغاية"، موضحة أن المعتقلين الثلاثة المضربين هم: أحمد غنام، الذي دخل إضرابه اليوم الـ 72، وإسماعيل علي المضرب منذ 62 يوماً، وطارق قعدان المضرب منذ 55 يوماً.

واتهمت هيئة الأسرى، إدارة سجون الاحتلال، بأنها "تسعى بشكل مكثف ومتواصل لكسر مواجهة الأسرى لسياسة الاعتقال الإداري، عبر مجموعة من الإجراءات الانتقامية، هدفها سلبهم إنسانيتهم، وحرمانهم من حقوقهم، وإيصالهم حافة الموت".

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