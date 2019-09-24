المحكمة العليا في بريطانيا: قرار جونسون تعليق البرلمان "غير قانوني"

بوريس جونسون

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رام الله - دنيا الوطن

قالت المحكمة العليا في بريطانيا: إن قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون تعليق البرلمان "غير قانوني".



وأضافت في بيان لها: أن قرار التعليق "باطل" ما يعني أن البرلمان "لا يزال منعقداً"، فيما دعا رئيس مجلس العموم، البرلمان البريطاني للانعقاد بأسرع وقت، وفق ما نقلت قناة (العربية).



وقضت محكمة المملكة المتحدة العليا يوم الثلاثاء بأن جونسون تصرف بصورة غير قانونية عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق عمل البرلمان قبل أسابيع من خروج البلاد المزمع من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنه كان يجب عدم تعطيل عمل الهيئة التشريعية.



وقالت بريندا هيل رئيسة المحكمة العليا: "قرار نصح جلالتها بتعطيل البرلمان كان غير قانوني لأن له تأثير إحباط عمل البرلمان أو منعه من القيام بوظائفه التشريعية دون مبرر معقول"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وصدر الحكم بإجماع القضاة رؤساء المحكمة العليا وعددهم 11.وقالت هيل: "البرلمان ليس مقيدا. هذا قرار بإجماع كل القضاة البالغ عددهم 11". وأضافت: "على البرلمان، وخصوصا رئيسه وكذلك رئيس مجلس اللوردات، أن يقرر ما يجب القيام به بعد ذلك".



وجرى تعطيل عمل البرلمان في الفترة بين العاشر من أيلول/سبتمبر و14 تشرين الأول/أكتوبر ، وصدقت الملكة إليزابيث على قرار التعطيل بموجب مشورة من رئيس الوزراء بحسب ما يتطلبه دستور البلاد.