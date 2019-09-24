طالع: جدول قطع الكهرباء في رام الله يومي الأربعاء والخميس





وأضاف: ستقطع الكهرباء يوم الأربعاء عن جزء من حي "سطح مرحبا"، حي "إسكان المهندسين"، "فيلل بيت الملال"، "خط مجاري بلدية البيرة"، حي "استاد الهاشمية والمجاورين"، أجزاء من منطقة "حسونة"، مسلخ بلدية البيرة، سلطة المياه، حي شهار كساب، المنطقة المجاورة لمدرسة النجاح، قصر الطويل، السلامية، شارع بيرزيت القديم، سردة أبو قش، إسكان الشرطة، كامل مدينة الريحان، باستثناء المستشفى، الجامعة الأمريكية، أجزاء من كوبر، جامعة بيرزيت، بيرزبت، عطارى.





وتابع: يوم الخميس ستقطع الكهرباء في جزء من المصيون مقابل الجراند بارك، السيزار، الكرمل، البنك الإسلامي، المنطقة الصناعية رام الله، مصنع كوكالا، مصنع محارم ريما، أجزاء من منطقة رام الله التحتا، شارع السهل، أجزاء من عين لوجا.

وقال مدير شركة كهرباء القدس في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن هناك برنامجاً معدلاً تم إعداده، حيث تم نشر جدول للمناطق التي ستقطع فيها الكهرباء يومي 25، 26 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.