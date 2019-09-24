شؤون فلسطينية

كتائب المقاومة الوطنية: نواصل الإعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي على غزة

كتائب المقاومة الوطنية: نواصل الإعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي على غزة
رام الله - دنيا الوطن
نفذت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مناورة عسكرية لصف واسع من مقاتليها في قطاع غزة، في إطار استعداداتها لصد أي عدوان إسرائيلي جديد على القطاع.

وجسد مقاتلو الكتائب خلال المناورة محاكاة لعملية اقتحام موقع عسكري إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة، والقنابل اليدوية، والعبوات الناسفة وبنادق القنص، واستخدام أساليب التمويه والإخفاء المستخدمة في معارك الاقتحام والتصدي لجيش الاحتلال.

وقالت الكتائب، إن هذه المناورة، جاءت ضمن الدورة العسكرية المتواصلة للعشرات من مقاتليها، والتي تحمل اسم دورة (الشهيد الرفيق البطل نسيم ابو رومي)، ابن الجبهة الديمقراطية وأحد أعضائها في مدينة القدس المحتلة، والذي استشهد منتصف آب/أغسطس الماضي، وشيع جثمانه محمولاً على أكتاف أعضائها ومقاتليها في القدس المحتلة، بعد احتجازه لدى الاحتلال لـ 37 يوماً.

وأضافت الكتائب، أن دماء الشهيد أبو رومي وشهداء شعبنا الفلسطيني التي سالت على مذبح الحرية والاستقلال، لن تزيدنا إلا إصراراً على الاستمرار في النضال والمقاومة حتى تحقيق الأهداف الوطنية المشروعة، ومواجهة التحديات والصفقات التي تحاك ضد شعبنا وتهدف لتصفية حقوقه الوطنية وقضيته الفلسطينية.

وطالبت الكتائب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال على الفور، وإطلاق العنان للمقاومة بكافة أشكالها في الضفة الفلسطينية، بما فيها المقاومة المسلحة، حتى لجم الاحتلال الذي يواصل ارتكابه للجرائم اليومية بحق أبناء شعبنا، وتوسيع دائرة الاستيطان، وتهويد القدس.

وأكدت الكتائب أنها تُعد نفسها وإمكانياتها بكل الأساليب والوسائل النوعية لمفاجأة الاحتلال، إذا ما تجرأ وشن عدوان على القطاع، معاهدة الشهداء والجرحى والأسرى وجماهير شعبنا، بأن تبقى وفية لهم، وحاضرة في الدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة.

 

أخبار ذات صلة

الاحتلال يطلق النار تجاه الفنيين المشرفين على تركيب المستشفى الميداني شمال القطاع

الاحتلال يطلق النار تجاه الفنيين المشرفين على تركيب المستشفى الميداني شمال القطاع

أنور حمام: توجه وزارة التنمية بالتخطيط التشاركي استراتيجي

أنور حمام: توجه وزارة التنمية بالتخطيط التشاركي استراتيجي

وفد من الفعاليات الوطنية والمقدسية يُؤكد تضامنه مع كهرباء القدس

وفد من الفعاليات الوطنية والمقدسية يُؤكد تضامنه مع كهرباء القدس

الصحة تُقدم أكثر من (54) ألف خدمة بالتصوير الطبى خلال أغسطس الماضى

الصحة تُقدم أكثر من (54) ألف خدمة بالتصوير الطبى خلال أغسطس الماضى

الشعبية تدعو القائمة المشتركة لتصويب موقفها بشأن الكنيست الإسرائيلي

الشعبية تدعو القائمة المشتركة لتصويب موقفها بشأن الكنيست الإسرائيلي

العاهل الأردني مُحذراً: استمرار رفض إسرائيل لحل الدولتين &#34;كارثي&#34;

العاهل الأردني مُحذراً: استمرار رفض إسرائيل لحل الدولتين "كارثي"

مُخطط استيطاني للاستيلاء على أراضي قرية الناقورة شمال نابلس

مُخطط استيطاني للاستيلاء على أراضي قرية الناقورة شمال نابلس

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

الاحتلال يطلق النار تجاه الفنيين المشرفين على تركيب المستشفى الميداني شمال القطاع

الاحتلال يطلق النار تجاه الفنيين المشرفين على تركيب المستشفى الميداني شمال القطاع

أنور حمام: توجه وزارة التنمية بالتخطيط التشاركي استراتيجي

أنور حمام: توجه وزارة التنمية بالتخطيط التشاركي استراتيجي

وفد من الفعاليات الوطنية والمقدسية يُؤكد تضامنه مع كهرباء القدس

وفد من الفعاليات الوطنية والمقدسية يُؤكد تضامنه مع كهرباء القدس

الصحة تُقدم أكثر من (54) ألف خدمة بالتصوير الطبى خلال أغسطس الماضى

الصحة تُقدم أكثر من (54) ألف خدمة بالتصوير الطبى خلال أغسطس الماضى

مُخطط استيطاني للاستيلاء على أراضي قرية الناقورة شمال نابلس

مُخطط استيطاني للاستيلاء على أراضي قرية الناقورة شمال نابلس

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

كتائب المقاومة الوطنية: نواصل الإعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي على غزة

كتائب المقاومة الوطنية: نواصل الإعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي على غزة

مكافحة الفساد وجامعة القدس المفتوحة تنظمان مسابقة لأفضل بحث بمكافحة الفساد

مكافحة الفساد وجامعة القدس المفتوحة تنظمان مسابقة لأفضل بحث بمكافحة الفساد

منوعات

نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت.. هل قصد كاظم الساهر؟

نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت.. هل قصد كاظم الساهر؟

&#34;الكويتي يتزوج خدامته&#34;.. فنانة كويتية ترد على منتقدي زواجها من مصري

"الكويتي يتزوج خدامته".. فنانة كويتية ترد على منتقدي زواجها من مصري

&#34;قميص ولا فستان؟&#34;.. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

"قميص ولا فستان؟".. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ&#34;الصُلحة&#34;

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ"الصُلحة"

&#34;ديمي مور&#34; تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها

"ديمي مور" تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

سعوديات يطاردن ماجد المهندس بعد حفلة حائل.. والأخير يفر هارباً بطريقة مضحكة

سعوديات يطاردن ماجد المهندس بعد حفلة حائل.. والأخير يفر هارباً بطريقة مضحكة

عربي

فاجعة في الجزائر.. وفاة ثمانية أطفال رُضّع في حريق بمستشفى ولادة

فاجعة في الجزائر.. وفاة ثمانية أطفال رُضّع في حريق بمستشفى ولادة

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ &#34;حكمته&#34;

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ "حكمته"

شاهد: عمرو أديب يكشف محاولة لاغتيال الرئيس السيسي

شاهد: عمرو أديب يكشف محاولة لاغتيال الرئيس السيسي

السفير الروسي في دمشق: قريباً سيتم تفكيك مخيم الركبان

السفير الروسي في دمشق: قريباً سيتم تفكيك مخيم الركبان