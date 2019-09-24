مكافحة الفساد وجامعة القدس المفتوحة تنظمان مسابقة لأفضل بحث بمكافحة الفساد
رام الله - دنيا الوطن
تنظم هيئة مكافحة الفساد، وجامعة القدس المفتوحة، مسابقة لأفضل مشاريع تخرج طلابية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019-2020، وذلك بهدف إشراك الطلبة في جهود مكافحة الفساد، ونشر مبادئ النزاهة والشفافية، وتشجيع الطلبة على إعداد مشاريع وأبحاث تخرج في قضايا ذات صله بمكافحة الفساد والنزاهة والشفافية والحوكمة.
ويأتي ذلك، ضمن الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020- 2022، والتي تعدها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون والشراكة مع كافة المؤسسات ذات العلاقة.
وستخضع جميع الأبحاث المرشحة للتنافس من خلال تقييم نظري وعملي من قبل لجنة متخصصة مشكلّه من الجامعة والهيئة،
كما سيتم منح أصحاب الأبحاث الثلاثة الفائزة مكافآت مالية بواقع 500 دولار للفائز الأول، 400 دولار للفائز الثاني، 300 دولار للفائز الثالث، وسيُكافأ بقية الطلبة المشاركين بكتب شكر، وأعضاء الهيئة التدريسية المشرفين على المشاريع البحثية، بدروع تكريمية.
ومن شروط الاشتراك بالمسابقة، أن يكون الطالب ملتحقاً في إحدى تخصصات كلية العلوم الإدارية والاقتصادية في جامعة القدس المفتوحة، وأن يرتبط البحث بقضايا ذات صله بمكافحة الفساد والنزاهة والشفافية والحوكمة، ومن الممكن أن يكون البحث الذي يشارك فيه الطالب في هذه المسابقة، هو نفسه بحث التخرج الذى يقدمه الطالب للجامعة كمتطلب أكاديمي.
وعلى الطلبة الراغبين بالمنافسة المشاركة في اللقاءات التعريفية التي ستنظمها الجامعة بالشراكة مع الهيئة، بهدف التعريف بقضايا المسابقة وإرسال نسخة (word) من البحث إلى عمادة كلية العلوم الإدارية والاقتصادية على البريد الالكتروني: [email protected] على ألا يزيد عدد صفحات بحث التخرج بصيغته النهائية على 25 صفحة، علماً بأن آخر موعد لتقديم أبحاث المسابقة هو 7 كانون الأول/ ديسمبر 2019.
تنظم هيئة مكافحة الفساد، وجامعة القدس المفتوحة، مسابقة لأفضل مشاريع تخرج طلابية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019-2020، وذلك بهدف إشراك الطلبة في جهود مكافحة الفساد، ونشر مبادئ النزاهة والشفافية، وتشجيع الطلبة على إعداد مشاريع وأبحاث تخرج في قضايا ذات صله بمكافحة الفساد والنزاهة والشفافية والحوكمة.
ويأتي ذلك، ضمن الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020- 2022، والتي تعدها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون والشراكة مع كافة المؤسسات ذات العلاقة.
وستخضع جميع الأبحاث المرشحة للتنافس من خلال تقييم نظري وعملي من قبل لجنة متخصصة مشكلّه من الجامعة والهيئة،
كما سيتم منح أصحاب الأبحاث الثلاثة الفائزة مكافآت مالية بواقع 500 دولار للفائز الأول، 400 دولار للفائز الثاني، 300 دولار للفائز الثالث، وسيُكافأ بقية الطلبة المشاركين بكتب شكر، وأعضاء الهيئة التدريسية المشرفين على المشاريع البحثية، بدروع تكريمية.
ومن شروط الاشتراك بالمسابقة، أن يكون الطالب ملتحقاً في إحدى تخصصات كلية العلوم الإدارية والاقتصادية في جامعة القدس المفتوحة، وأن يرتبط البحث بقضايا ذات صله بمكافحة الفساد والنزاهة والشفافية والحوكمة، ومن الممكن أن يكون البحث الذي يشارك فيه الطالب في هذه المسابقة، هو نفسه بحث التخرج الذى يقدمه الطالب للجامعة كمتطلب أكاديمي.
وعلى الطلبة الراغبين بالمنافسة المشاركة في اللقاءات التعريفية التي ستنظمها الجامعة بالشراكة مع الهيئة، بهدف التعريف بقضايا المسابقة وإرسال نسخة (word) من البحث إلى عمادة كلية العلوم الإدارية والاقتصادية على البريد الالكتروني: [email protected] على ألا يزيد عدد صفحات بحث التخرج بصيغته النهائية على 25 صفحة، علماً بأن آخر موعد لتقديم أبحاث المسابقة هو 7 كانون الأول/ ديسمبر 2019.
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