مواجهات خلال اقتحام المستوطنين قبر يوسف بنابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف لأداء الصلوات، والطقوس التلمودية.



وقالت مصادر أمنية: إن ما يقارب 24 حافلة، نقلت أكثر من 1200 مستوطن إلى مكان القبر، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، التي انتشرت في محيط القبر.



وأضافت المصادر، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الشبان، وجنود الاحتلال في منطقة شارع عمان، ومحيط القبر.



وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة 10 مواطنين بالاختناق؛ جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وجرى إسعافهم ميدانياً.