طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

وقالت الوزارة في بيان لها: إن السفر للمتبقي من الحافلة الثامنة بالإضافة إلى الحافلتين، التاسعة والعاشرة من كشف (9/18).وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيرة إلى التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.ودعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.