طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن السفر للمتبقي من الحافلة الثامنة بالإضافة إلى الحافلتين، التاسعة والعاشرة من كشف (9/18).
وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيرة إلى التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
ودعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن السفر للمتبقي من الحافلة الثامنة بالإضافة إلى الحافلتين، التاسعة والعاشرة من كشف (9/18).
وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيرة إلى التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
ودعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
للتحميل اضغط هنا
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