شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء
معبر رفح - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن السفر للمتبقي من الحافلة الثامنة بالإضافة إلى الحافلتين، التاسعة والعاشرة من كشف (9/18).

وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيرة إلى التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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