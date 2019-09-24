قوات الاحتلال تقتحم مكتب اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في مدينة الخليل، واستولت على أجهزة الكمبيوتر وعدة أجهزة أخرى.



وأوضحت مسؤولة مكتب اتحاد لجان المرأة في الخليل، سارة مطير، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن قوات الاحتلال داهمت فجراً مكتب الاتحاد، واستولت على آلة التصوير، وأجهزة كمبيوتر، وعبثت بملفات وأثاث المكتب.