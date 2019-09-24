الهيئة التنظيمية في الجلزون تبحث تفعيل سبل التعاون مع الوزير الشيخ

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رام الله - دنيا الوطن

قامت الهيئة التنظيمية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) منطقة الشهيد رياض نايف- مخيم الجلزون، بزيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وذلك لمناقشة بعض القضايا المشتركة، وبناء جسور التواصل لحل قضايا تتعلق بحياة المواطنين بالمخيم.



وأشارت الهيئة التنظيمية، في تصريح وصل "دنيا الوطن" إلى أن اللقاء كان بناءً جداً، حيث أبدى الشيخ استعداده التام لتقديم أي مساعدة، تساهم في خدمة المخيم وسكانه.



وفي نهاية اللقاء تم تكريم الشيخ على عطائه الدائم في العمل التنظيمي والاجتماعي في فلسطين بشكل عام والمخيم بشكل خاص، كما تقدمت الهيئة التنظيمية بجزيل الشكر للوزير على حسن الاستقبال والتعاون.