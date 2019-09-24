خلف: مبادرة الفصائل سُلمت للمخابرات المصرية ووضعنا لها جدولاً زمنياً

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف: إن مبادرة الفصائل، سُلمت لجهاز المخابرات المصرية، والأمين العام لجامعة الدول العربية.







وأوضح خلف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الفصائل وضعت جدولاً زمنياً لهذه المبادرة، وسنعمل على حشد جماهيري من أجل تطبيق المبادرة.





وأضاف خلف: "رؤية الثمانية فصائل، سلمت بشكل رسمي للمصريين، وللوزير عباس كامل، وللرئيس محمود عباس، ولحركتي فتح وحماس"، مشيراً إلى أن الفصائل تنتظر رد الحركتين بهذا الشأن.





وتابع خلف: "هناك تشاور مع مصر لدعم وإسناد الرؤية، ونعمل على الضغط على كافة الأطراف للانتقال للوحدة الوطنية"، مبيناً أن المرجعية الأسياسية للمبادرة هي الاتفاقيات الموقعة بين الفصائل الفلسطينية.





وأكمل: "المطلوب التوافق على برنامج سياسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية كمرحلة انتقالية، وصولاً لإجراء الانتخابات في منتصف 2020، ووضعنا جدولاً زمنياً لهذه الترتيبات، وسنعمل على الحشد الجماهيري بهذا الشأن".







