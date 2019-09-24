بحر يَشكُر الاتحاد البرلماني العربي لاستحداث لجنة دائمة باسم فلسطين

النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شكر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، الدكتور أحمد بحر، رئيس الاتحاد البرلماني العربي م. عاطف الطراونة، لاستحداث الاتحاد لجنة دائمة باسم فلسطين، جاء ذلك خلال رسالة أرسلها بحر، صباح اليوم الثلاثاء.



وجاء في الرسالة:" اسمحوا لنا أن نتقدم منكم بالشكر والتقدير على الخطوة المهمة التي تم إقرارها باستحداث لجنة دائمة باسم لجنة فلسطين في الاتحاد البرلماني العربي، مقدّرين عالياً حرصكم الكبير على التفاعل مع القضية الفلسطينية في ظل الهموم الكبرى والتحديات المتعاظمة، وعملكم الدؤوب من أجل تكريس حضور فلسطين وقضيتها العادلة في المنتديات والمحافل الإقليمية والدولية".



وعبر بحر، في رسالته عن طموحه في أن تعمل اللجنة المُشكلة حديثاً لخدمة المصالح والقضايا الفلسطينية، وتعزيز الاتصال والتواصل بين الاتحاد العربي والبرلمانات العربية، والمجلس التشريعي الفلسطيني.



ودعا في ختام رسالته، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، ولجنة

فلسطين للعمل على فضح وتعرية جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافل والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.