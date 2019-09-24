شؤون فلسطينية

حمدونة: يُحذّر من خطورة أوضاع المضربين بالسجون

حمدونة: يُحذّر من خطورة أوضاع المضربين بالسجون
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذر مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الثلاثاء، من خطورة أوضاع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية احتجاجاً على اعتقالهم الإدارى وهم ( الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عاماً) من دورا جنوب الخليل، مضرب منذ 73 يوماً، والأسير إسماعيل أحمد علي  (30 عاماً) من بلدة أبو ديس شرق القدس، مضرب منذ 63 يوماً، والأسير طارق قعدان (46 عاماً) من بلدة عرابة جنوب جنين، مضرب منذ 56 يوماً)، بالإضافة إلى نحو 100 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلية يوصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أيام، رفضاً لوجود أجهزة التشويش المسرطنة في أقسام السجون.

وأشار حمدونة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن هذه الخطوات والاضرابات المفتوحة عن الطعام الجماعية والفردية تأتى في سياق مواجهة الاعتقال التعسفي والعزل الانفرادى، الذى واجهه الأسرى سابقاً بمقاطعة المحاكم العسكرية، والاضرابات بشكل جماعى وفردى منذ العام 2012، والقيام بعشرات الخطوات الاحتجاجية الأخرى.

وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى المضربين، ووقف الاعتقال الإداري بدون لائحة اتهام وبملف سري، مشيراً إلى أن الاعتقال الإداري، يستند لقانون الطوارئ المخالف لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.

أخبار ذات صلة

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

قوات الاحتلال تقتحم مكتب اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في الخليل

قوات الاحتلال تقتحم مكتب اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في الخليل

الهيئة التنظيمية في الجلزون تبحث تفعيل سبل التعاون مع الوزير الشيخ

الهيئة التنظيمية في الجلزون تبحث تفعيل سبل التعاون مع الوزير الشيخ

الخارجية: جهود دبلوماسية مُكثفة لمواجهة محاولات تهميش القضية الفلسطينية

الخارجية: جهود دبلوماسية مُكثفة لمواجهة محاولات تهميش القضية الفلسطينية

خلف: مبادرة الفصائل سُلمت للمخابرات المصرية ووضعنا لها جدولاً زمنياً

خلف: مبادرة الفصائل سُلمت للمخابرات المصرية ووضعنا لها جدولاً زمنياً

بحر يَشكُر الاتحاد البرلماني العربي لاستحداث لجنة دائمة باسم فلسطين

بحر يَشكُر الاتحاد البرلماني العربي لاستحداث لجنة دائمة باسم فلسطين

أصبحنّ يُعلن أسرهن: مريضات سرطان يروين قصص نجاحهن ومحاربتهن له

أصبحنّ يُعلن أسرهن: مريضات سرطان يروين قصص نجاحهن ومحاربتهن له

وكيل وزارة الأوقاف: مؤسسة إحياء التراث حافظة روايتنا في وجه التضليل الإسرائيلي

وكيل وزارة الأوقاف: مؤسسة إحياء التراث حافظة روايتنا في وجه التضليل الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

نهاية رجل شجاع

نهاية رجل شجاع

شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

قوات الاحتلال تقتحم مكتب اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في الخليل

قوات الاحتلال تقتحم مكتب اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في الخليل

الهيئة التنظيمية في الجلزون تبحث تفعيل سبل التعاون مع الوزير الشيخ

الهيئة التنظيمية في الجلزون تبحث تفعيل سبل التعاون مع الوزير الشيخ

الخارجية: جهود دبلوماسية مُكثفة لمواجهة محاولات تهميش القضية الفلسطينية

الخارجية: جهود دبلوماسية مُكثفة لمواجهة محاولات تهميش القضية الفلسطينية

بحر يَشكُر الاتحاد البرلماني العربي لاستحداث لجنة دائمة باسم فلسطين

بحر يَشكُر الاتحاد البرلماني العربي لاستحداث لجنة دائمة باسم فلسطين

أصبحنّ يُعلن أسرهن: مريضات سرطان يروين قصص نجاحهن ومحاربتهن له

أصبحنّ يُعلن أسرهن: مريضات سرطان يروين قصص نجاحهن ومحاربتهن له

حمدونة: يُحذّر من خطورة أوضاع المضربين بالسجون

حمدونة: يُحذّر من خطورة أوضاع المضربين بالسجون

وكيل وزارة الأوقاف: مؤسسة إحياء التراث حافظة روايتنا في وجه التضليل الإسرائيلي

وكيل وزارة الأوقاف: مؤسسة إحياء التراث حافظة روايتنا في وجه التضليل الإسرائيلي

منوعات

&#34;قميص ولا فستان؟&#34;.. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

"قميص ولا فستان؟".. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ&#34;الصُلحة&#34;

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ"الصُلحة"

&#34;ديمي مور&#34; تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها

"ديمي مور" تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

سعوديات يطاردن ماجد المهندس بعد حفلة حائل.. والأخير يفر هارباً بطريقة مضحكة

سعوديات يطاردن ماجد المهندس بعد حفلة حائل.. والأخير يفر هارباً بطريقة مضحكة

عبير شمس الدين تهاجم أحلام وتصفها بعبارة غير لائقة

عبير شمس الدين تهاجم أحلام وتصفها بعبارة غير لائقة

&#34;بقيت ست طبيعية وهعمل دايت&#34;.. رسالة جديدة لريهام سعيد حول جلوسها بالمنزل

"بقيت ست طبيعية وهعمل دايت".. رسالة جديدة لريهام سعيد حول جلوسها بالمنزل

عربي

فاجعة في الجزائر.. وفاة ثمانية أطفال رُضّع في حريق بمستشفى ولادة

فاجعة في الجزائر.. وفاة ثمانية أطفال رُضّع في حريق بمستشفى ولادة

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ &#34;حكمته&#34;

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ "حكمته"

السفير الروسي في دمشق: قريباً سيتم تفكيك مخيم الركبان

السفير الروسي في دمشق: قريباً سيتم تفكيك مخيم الركبان

الصحة السودانية: ارتفاع الإصابات بالكوليرا إلى 167

الصحة السودانية: ارتفاع الإصابات بالكوليرا إلى 167