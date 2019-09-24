شؤون فلسطينية

وكيل وزارة الأوقاف: مؤسسة إحياء التراث حافظة روايتنا في وجه التضليل الإسرائيلي

وكيل وزارة الأوقاف: مؤسسة إحياء التراث حافظة روايتنا في وجه التضليل الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
اكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، أن مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية، (ميثاق) تعتبر حافظة روايتنا في وجه التضليل ومحاولات التزوير الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد تاريخنا ومقدساتنا.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية قام بها أبو الرب على رأس وفد للمؤسسة، ولقاء عميدها المستشار خليل كراجه الرفاعي، لبحث واقع واحتياجات ومستقبل المؤسسة وجهودها وخططها في الحفاظ على الذاكرة والهوية الفلسطينية.

كما تم بحث العديد من القضايا التي تهم المؤسسة، خاصة بما يتعلق بحفظ الوثائق الفلسطينية والعثمانية والسجلات والمخطوطات وترميمها.

وأكد أبو الرب على دور المؤسسات الثقافية والتراثية في الداخل والخارج التي تحمل رسالة القدس، وتؤكد على عروبة القدس وهويتها الثقافية العربية والإسلامية.

وأشار أبو الرب إلى جهود وزارة الأوقاف داخل فلسطين وخارجها من أجل توفير الدعم اللازم لتعزيز عمل مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية، واعداً بتقديم ما يلزم لهذه المؤسسة وبتذليل كافة الصعاب أمام تطويرها من كافة النواحي.

بدوره، أطلع عميد المؤسسة الوفد على واقع العمل والخطط الكفيلة بالنهوض بواقع سياستها واستراتيجياتها لخدمة القدس خاصة والوطن عامة، مبيناً ما تحويه المؤسسة من وثائق وسجلات ومخطوطات تعنى بالتراث الثقافي المقدسي المكتوب.

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