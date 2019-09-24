شؤون فلسطينية

الخالدي: الرئيس عباس يلتقي ماكرون بعد الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة

الخالدي: الرئيس عباس يلتقي ماكرون بعد الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة
الرئيس عباس ونظيره الفرنسي ماكرون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال د. مجدي الخالدي، مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية،  صباح اليوم الثلاثاء: إن الرئيس محمود عباس، سيلتقي اليوم نظيره الفرنسي مانويل ماكرون، عقب جلسة الافتتاح للجمعية العامة إلى جانب عدد كبير من اللقاءات الأخرى.

وفيما يتعلق بكلمة الرئيس المقررة بعد غد الخميس، أكد الخالدي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن خطابه سيكون شاملاً ومهماً، سيتناول فيه مجمل القضايا السياسية بما 
يشمل انتهاكات الاحتلال وطرحها أمام المجتمع الدولي في هذا المحفل المهم أمام كل التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.

وشدّد على أهمية اللقاءات التي أجراها الرئيس عباس مع كل من وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ورئيس وزراء سان فينسنت والغرينادين، ورئيسي وزراء السويد واليونان في نيويورك، لافتاً إلى أن جميع هذه اللقاءات، ركزت على حشد الدعم الدولي، خاصة فيما يتعلق بالرد على إجراءات ومخططات الضم والاستيطان التي تهدد بتنفيذها حكومة الاحتلال.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية لديها موقف موحد، يؤكد على حل الدولتين، وأن القدس الشرقية هي مدينة محتلة عاصمة للدولة الفلسطينية، إضافة إلى تأكيدهم على أن الاستيطان غير شرعي.

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