بالصور: دخول قافلة شاحنات مخصصة للمستشفى الميداني المزمع إقامته شمال القطاع





وقالت إدارة المعبر في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن قافلة الشاحنات المحملة بالمستشفى الميداني، دخلت عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري وعددها تسع شاحنات.





يشار إلى أن المستشفى الميداني، تم الاتفاق على إنشائه شمال القطاع، وذلك بتمويل قطري، ضمن تفاهمات أبرمت بين حكومة الاحتلال والفصائل الفلسطينية، في محاولة لتخفيف الحصار المفروض على القطاع.









رام الله - دنيا الوطنأكدت إدارة معبر (كرم أبو سالم) أقصى جنوب شرق قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، دخول قافلة الشاحنات المحملة بالمستشفى الميداني المزمع إقامته شمال القطاع.