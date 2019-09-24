شؤون فلسطينية

عيسى: إذا بات طريق المفاوضات لوحده مسدوداً.. فلابُدّ من تفعيل أدوات أخرى

عيسى: إذا بات طريق المفاوضات لوحده مسدوداً.. فلابُدّ من تفعيل أدوات أخرى
الدكتور حنا عيسى
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إنه لا بد من وجود استراتيجية فلسطينية متعددة المسارات ضمن رؤية وتخطيط بعيد المدى، وتحيط بكل المصالح والمخاطر القومية، وكذلك تربط الحاضر بالماضي وتستشرف المستقبل وتنطلق من رؤية علمية للواقع بكل مكوناته وتشابكاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، المحلية والدولية".

وأوضح، "الاستراتيجية تعتبر فن التوفيق بين الإمكانات القومية بكل مكوناتها من جانب والأهداف القومية من جانب آخر، هذه الإستراتيجية هي الأساس الذي تقوم عليه سياسات الدول والكيانات السياسية العقلانية، الإستراتيجية تؤسس على المصلحة الوطنية العليا أو ثوابت الأمة التي هي محل توافق وطني".

وتابع عيسى: "القضية الفلسطينية قضية محورية في السياسة الدولية والعالمية، وهي قضية تختلف عن كل قضايا التحرر العالمية عبر التاريخ الحديث، فهي ليست قضية تحرر فقط، بل قضية وجود، بمعنى أن قضايا التحرر كان يقر العالم فيها أن هذه الدولة أو ذلك الشعب يحتل دولة أو شعباً أو أرضاً ليس له، أما قضية فلسطين فهي قضية أحقية في الوجود، ففلسطين هي حق للفلسطينيين، وهذا الرأي تؤمن به كل الشعوب الإسلامية والعربية".

وأشار، "الفرص السياسية تشكل رافعة وعامل مشجع للاعبين الرئيسيين يمكنهم استغلالها في حشد الجماهير وإدامة العمل الجماعي المستمر، وهو هدف أساسي لاي حركة سياسية أو اجتماعية، وإذا أردنا تطبيق هذه القاعدة على الواقع الحالي في فلسطين، وفي ظل العدوان الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة فان تفعيل المسار القانوني الدولي من شأنه أن يوجه اتهامات لإسرائيل لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بسبب ما نفذته سلطات الاحتلال بطائراتها الحربية ومدفعياتها وجنودها من جرائم ومجازر بحق الالاف من المدنيين وفي مقدمتهم الاطفال".

ولفت عيسى، "إذا بات طريق المفاوضات لوحده طريق مسدود، لا بدّ من تفعيل أدوات أخرى على المستوى الحكومي العربي أو الجماهيري، بما فيها دعم الصمود وإعادة الوحدة الفلسطينية واستثمار المشاعر الإيجابية لحركة التضامن الدولية، لاسيما بعد العدوان على غزة".

وأضاف، "وإذا كانت شروط التفاوض نظرياً تتطلب معرفة ودراية وحنكة، لأنه عمل جدي ومعقد ويحتاج إلى خبرة وقدرة، فضلاً عن دقة في التفاصيل وحدود للفريق المفاوض، فإنه يعني، لاسيما للفريق المدافع عن عدالة وشرعية قضية، تقديم تنازلات مسبقة، ولهذا اقتضى الأمر رفع المطالب الابتدائية إلى أعلى سقف".

واستطرد عيسى: "التفاوض يعني نهاية المطاف قبول بعض الحلول الوسط، الأمر الذي يتطلب الإبقاء على خيارات أخرى غير التفاوض، ولعل عدم التفاوض هو جزء من التفاوض ذاته، وقد يتطلب الأمر تجميد الوضع التفاوضي لحين أو التهديد بخيارات أخرى بما فيها الانتقال من الخيار السياسي والمدني".

وشدد، على أنه إذا كانت المفاوضات السرية وسيلة من وسائل الصراع، فإن القوى الضعيفة لا ينبغي أن تلجأ إليها لأنها ليست في مصلحتها، وذلك بالإشارة إلى مفاوضات مدريد- أوسلو، وبالطبع فإن العكس هو الصحيح فإن القوى القوية والمتنفذة سيكون من مصلحتها أن تلجأ إلى المفاوضات السرية، لكسب الوقت وعدم إعطاء أي تعهدات علنية، وهو الأمر الذي ينبغي إدراكه عند التعاطي مع موضوع المفاوضات.

وقال عيسى: "وإذا طبّقنا ذلك على الوضع الفلسطيني فإن المفاوضات السرية وما تمخض عنها أدت إلى انهيار وحدة الموقف الفلسطيني، والإطاحة بموازين القوى لمصلحة إسرائيل، وفقدان زمام المبادرة، خصوصاً بعد التشطير والتفتيت، وهذه الظروف الشديدة الوطأة انعكست سلباً على منظمة التحرير الفلسطينية، وأسهمت في تجميدها كإطار مرجعي للشعب العربي الفلسطيني منذ نحو عقدين من الزمان".

ونوه عيسى إلى أن أهداف هذه المسارات هي حماية حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في المقاومة المشروعة عبر تكتيكات وأشكال يتم التوافق عليها وفق مجموعة من الوسائل بلا استثناء، بالإضافة لتمكينه من تقرير مصيره، وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة، مع عودة اللاجئين، وإطلاق سراح كافة الأسرى.

أخبار ذات صلة

بالصور: دخول قافلة شاحنات مخصصة للمستشفى الميداني المزمع إقامته شمال القطاع

بالصور: دخول قافلة شاحنات مخصصة للمستشفى الميداني المزمع إقامته شمال القطاع

شركة الكهرباء الإسرائيلية تقطع الكهرباء عن مناطق متفرفة في الضفة

شركة الكهرباء الإسرائيلية تقطع الكهرباء عن مناطق متفرفة في الضفة

هيئة الأسرى: 100 أسير يواصلون الإضراب ضد أجهزة التشويش في السجون

هيئة الأسرى: 100 أسير يواصلون الإضراب ضد أجهزة التشويش في السجون

نيويورك... النادي الفلسطيني الأمريكي يهدي الرئيس عباس قميصه الجديد

نيويورك... النادي الفلسطيني الأمريكي يهدي الرئيس عباس قميصه الجديد

وفاة فتى متأثراً بجراح خطيرة بحادث دهس قبل يومين في الخليل

وفاة فتى متأثراً بجراح خطيرة بحادث دهس قبل يومين في الخليل

قوات الاحتلال تُطلق النار وقنابل الغاز باتجاه المزارعين شمال قطاع غزة

قوات الاحتلال تُطلق النار وقنابل الغاز باتجاه المزارعين شمال قطاع غزة

حضور لافت وعرض مميز في معرض فلسطين الغذائي 2019

حضور لافت وعرض مميز في معرض فلسطين الغذائي 2019

شاهد: (جوال) تُطَبّق نظام الاتصال برقم المحمول كاملاً

شاهد: (جوال) تُطَبّق نظام الاتصال برقم المحمول كاملاً

التعليقات

الدنيا حكايات

نهاية رجل شجاع

نهاية رجل شجاع

شؤون فلسطينية

عيسى: إذا بات طريق المفاوضات لوحده مسدوداً.. فلابُدّ من تفعيل أدوات أخرى

عيسى: إذا بات طريق المفاوضات لوحده مسدوداً.. فلابُدّ من تفعيل أدوات أخرى

هيئة الأسرى: 100 أسير يواصلون الإضراب ضد أجهزة التشويش في السجون

هيئة الأسرى: 100 أسير يواصلون الإضراب ضد أجهزة التشويش في السجون

نيويورك... النادي الفلسطيني الأمريكي يهدي الرئيس عباس قميصه الجديد

نيويورك... النادي الفلسطيني الأمريكي يهدي الرئيس عباس قميصه الجديد

وفاة فتى متأثراً بجراح خطيرة بحادث دهس قبل يومين في الخليل

وفاة فتى متأثراً بجراح خطيرة بحادث دهس قبل يومين في الخليل

قوات الاحتلال تُطلق النار وقنابل الغاز باتجاه المزارعين شمال قطاع غزة

قوات الاحتلال تُطلق النار وقنابل الغاز باتجاه المزارعين شمال قطاع غزة

حضور لافت وعرض مميز في معرض فلسطين الغذائي 2019

حضور لافت وعرض مميز في معرض فلسطين الغذائي 2019

الأشغال العامة واتحاد المقاولين توقعان مذكرة تفاهم

الأشغال العامة واتحاد المقاولين توقعان مذكرة تفاهم

المالكي يُشارك في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية

المالكي يُشارك في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية

منوعات

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ&#34;الصُلحة&#34;

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ"الصُلحة"

&#34;ديمي مور&#34; تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها

"ديمي مور" تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

سعوديات يطاردن ماجد المهندس بعد حفلة حائل.. والأخير يفر هارباً بطريقة مضحكة

سعوديات يطاردن ماجد المهندس بعد حفلة حائل.. والأخير يفر هارباً بطريقة مضحكة

عبير شمس الدين تهاجم أحلام وتصفها بعبارة غير لائقة

عبير شمس الدين تهاجم أحلام وتصفها بعبارة غير لائقة

&#34;بقيت ست طبيعية وهعمل دايت&#34;.. رسالة جديدة لريهام سعيد حول جلوسها بالمنزل

"بقيت ست طبيعية وهعمل دايت".. رسالة جديدة لريهام سعيد حول جلوسها بالمنزل

كورتني كاردشيان تعود لحبيبها العربي

كورتني كاردشيان تعود لحبيبها العربي

شاهد: كدمة في جسد ميريام فارس تثير التساؤلات

شاهد: كدمة في جسد ميريام فارس تثير التساؤلات

عربي

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ &#34;حكمته&#34;

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ "حكمته"

السفير الروسي في دمشق: قريباً سيتم تفكيك مخيم الركبان

السفير الروسي في دمشق: قريباً سيتم تفكيك مخيم الركبان

الصحة السودانية: ارتفاع الإصابات بالكوليرا إلى 167

الصحة السودانية: ارتفاع الإصابات بالكوليرا إلى 167

بمناسبة اليوم الوطني.. احتفالاتٌ في السعودية وعرض عسكري نادر

بمناسبة اليوم الوطني.. احتفالاتٌ في السعودية وعرض عسكري نادر