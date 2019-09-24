شركة الكهرباء الإسرائيلية تقطع الكهرباء عن مناطق متفرفة في الضفة











خاص دنيا الوطنأفاد مراسلنا في رام الله، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية، قطعت التيار الكهربائي اليوم، في منطقة بيرزيت، ومناطق أخرى في الضفة الغربية.وكان رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، قال: إن اسرائيل تسعى إلى فرض شروطها على الجانب الفلسطيني، عبر الضغط عليه، وقطع التيار الكهربائي، دون الأخذ بعين الاعتبار المطالب الفلسطينية العادلة.