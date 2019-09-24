شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: 100 أسير يواصلون الإضراب ضد أجهزة التشويش في السجون

هيئة الأسرى: 100 أسير يواصلون الإضراب ضد أجهزة التشويش في السجون
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن نحو 100 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ عدة أيام، رفضاً لوجود أجهزة التشويش المسرطنة في أقسام السجون.

ولفتت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إدارة المعتقلات، قامت خلال الأيام الماضية، بتجميع الأسرى المضربين من سجون (ريمون وايشل والنقب) وغيرها، ونقلهم إلى قسمي 1 و3 في سجن (نفحة).

وبينت، أن مصلحة السجون تمارس ضغوطاً ومضايقات وانتهاكات كبيرة تجاه الأسرى المضربين، لكسر إضرابهم، وأن أبرز الاعتداءات تتمثل في التفتيشات الدائمة لغرفهم وأقسامهم واقتحامها من قبل وحدات القمع (المتسادة).

وأوضحت الهيئة، أن هذه المعركة تأتي مع استمرار إدارة معتقلات الاحتلال على موقفها الرافض للاستجابة لمطالب الأسرى، ومن أهمها الالتزام بالاتفاق السابق المتعلق بإزالة أجهزة التشويش، وتفعيل الهواتف العمومية، إضافة إلى وقف الإجراءات العقابية التي فرضتها على الأسرى المضربين.

وكان الأسرى في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، وتحديداً في معتقل (ريمون) قد استعادوا المواجهة مع الإدارة من جديد بعد تنكرها للاتفاق الذي تم في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وتضمن ذات المطالب المتعلقة بأجهزة التشويش والهواتف العمومية، وتبع ذلك عدة جلسات من الحوار مع الإدارة كان مصيرها الفشل.

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