نيويورك... النادي الفلسطيني الأمريكي يهدي الرئيس عباس قميصه الجديد

رام الله - دنيا الوطنأهدى النادي الفلسطيني الأمريكي، مساء أمس، نسخة من القميص الجديد لفريق كرة القدم الأول، للرئيس محمود عباس، وذلك على هامش لقاء الرئيس المُوسع مع ممثلي الجالية من كافة الولايات الأمريكية في مقر إقامته بنيويورك.وكان المشرف العام على النادي، مازن دولة، وأمين سر النادي، محمد العجوري، قد قدما قميص النادي مكتوباً عليه اسم الرئيس تقديراً لتوجيهاته الدائمة الداعية إلى التفاعل مع كافة النشاطات والزيارات التي يقوم بها النادي خلال زياراته السنوية إلى أرض الوطن، باعتبار تلك النشاطات وسيلة مهمة للتقارب والتواصل بين الشباب الفلسطيني المغترب مع نظرائهم في الوطن.وأعرب الرئيس عن عظيم شكره لممثلي النادي، داعياً إياهم إلى مواصلة العمل على تطوير وتنظيم برامج متواصلة في مجالي الشباب والرياضة، مع المؤسسات المعنية في أرض الوطن، معتبراً أن بناء الجسور بين الشباب في الوطن مع الشتات من أهمالوسائل التي تدعم الرسالة الوطنية الفلسطينية العادلة، وتترجم حالة الإبداع والتطور عند الشباب الفلسطيني في كافة المجالات.من جانبه، اعتبر دولة، أن ثناء الرئيس وشكره لجهود النادي، سيكون له أثر إيجابي خلال المرحلة المقبلة على صعيد العمل على مواصلة بناء الجسور بين الشباب الفلسطيني الأمريكي مع شباب الوطن، وإقامة فعاليات مشتركة في الولايات المتحدة وكافة مدن الوطن، تستهدف تقريب وجهات النظر بينهم والوصول إلى الشباب الأمريكي بشكل عام في مجالي الشباب والرياضة.