وفاة فتى متأثراً بجراح خطيرة بحادث دهس قبل يومين في الخليل



وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات "بأن الفتى المذكور، قد تعرض لحادث دهس قبل يومين من قبل معدة ثقيلة (باقر) أصيب في حينها بجراح بالغة الخطورة، نقل على إثرها للمستشفى الأهلي بمدينة الخليل، وأدخل إلى قسم العناية المركزة بسبب حالته الصحية، إلا أنه فارق الحياة صباح اليوم".



وأضاف بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة، ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور، وإلقاء القبض على السائق المتسبب بالحادث وتوقيفه؛ لحين استكمال الإجراءات بحقه.

رام الله - دنيا الوطنتوفي صباح اليوم، الفتى محمد رجب جمجوم، البالغ من العمر (16 عاماً)، متأثراً بجراح خطيرة، أصيب بها قبل يومين نتيجة تعرضه لحادث دهس في مدينة الخليل.