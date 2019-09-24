قوات الاحتلال تُطلق النار وقنابل الغاز باتجاه المزارعين شمال قطاع غزة

حدود بين غزة وإسرائيل - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المزارعين، بمنطقة أبو سمرة، شمالي بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.



وكانت ثماني جرافات عسكرية لجيش الاحتلال، توغلت شرقي المحافظة الوسطى باتجاه الشمال، وشرعت بأعمال تجريف، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.