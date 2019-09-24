حضور لافت وعرض مميز في معرض فلسطين الغذائي 2019

رام الله - دنيا الوطنتحت رعاية وزير الاقتصاد الوطني، السيد خالد العسيلي، اختتمت شركة (اي. ام. اي) للتجارة والصناعة وكلاء العلامة التجارية العالمية (EP Equipment) مشاركتها في معرض فلسطين الغذائي 2019 الذي نظم على مدار ثلاثة أيام في محافظة الخليل على أرض الخليل (اكسبو).وحظي جناح الشركة بإقبال واسع من الآلاف من التجار والزوار، وتم عقد العديد من الصفقات مع الشركات المشاركة المختصة بالمواد الغذائية من بيع بالجملة والتجزئة.وخصصت الشركة في جناحها الواسع طاقماً من المبيعات وكادرها للتعامل مع التجار والرد على استفسارات وأسئلة الزوار المختلفة حول مواصفات المعدات لشركة وألية شراء ودفع أثمان هذه المعدات والرافعات الشوكية.وأعرب مدير العلامة التجارية عن سعادته وفخره بحجم الإقبال الكبير على الجناح الخاص للشركة، والذي يعكس مهنيتها وصدقها والتزامها بالشعارات التي ترفعها.وقال: إن شركتنا تحرص دوماً على التواصل مع مختلف شرائح وأبناء شعبنا، والاستماع لآرائهم وأفكارهم حول قطاع المعدات الصناعية مع تنوع الموديلات المتوفرة التي تعمل بالديزل والغاز والكهرباء أيضاً.وأضاف: أنها فرصة رائعة بالنسبة لنا، أن نتحدث مع شرائح واسعة من جمهورنا العزيز، وإطلاعه على آخر وأحدث المعدات المختصة في التفريغ والتحميل والتنزيل.وتابع: إن حجم الإقبال اللافت على الرافعات الشوكية، يعكس مهنية الشركة وصدقها فيما تطرحه من رافعات بمواصفات أوروبية، وبالتالي ثقة زبائننا التي تعنز بها دائماً، ونحرص على استمرارها وتطورها.وذكر أن بإمكان أي تاجر أو شركة الحصول على إحدى المعدات بدفعة أولى وباقي الدفعات بتقسيط وبدفعات ميسرة مع الشركة مباشرة بدون الحاجة لوساطة البنوك والمؤسسات المالية.وأكد أن الشركة، تحرص دوماً على تقديم الأفضل للمواطن الفلسطيني، ومواكبة أحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في عملية تصميم المعدات الصناعية والرافعات الشوكية.من الجدير ذكره، أن شركة (أي. إم. أي) للتجارة والصناعة هي إحدى أكبر الشركات الفلسطينية، الحاصلة على عدة وكالات عالمية مرموقة في مجال المعدات الصناعية والمعدات الثقيلة ومولدات الطاقة الكهربائية منذ عام 2010 في السوق الفلسطيني.