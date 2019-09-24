الأشغال العامة واتحاد المقاولين توقعان مذكرة تفاهم

رام الله - دنيا الوطنوقّع وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، اليوم، مع رئيس اتحاد المقاولين، زاهر حميدات، مذكرة تفاهم، بهدف تنظيم العمل بين الوزارة والاتحاد.وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون والتفاهم في الأمور المالية والفنية والتعاقدية، بما يدعم قطاع المقاولات، والتي تعتبره الوزارة من القطاعات الوطنية المهمة في دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني، وأن الوزارة تعتبر الاتحاد شريكاً وليس جهة أخرى.