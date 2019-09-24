شؤون فلسطينية

المالكي يُشارك في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية

المالكي يُشارك في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية
الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين
رام الله - دنيا الوطن
شارك الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وقدم المالكي، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن"، مداخلة خلال الاجتماع، أحاط فيها مجلس الجامعة العربية بالتطورات السياسية، حيث تضمنت خطوات محددة وعملية لدعم القضية الفلسطينية والتي تتلخص بضرورة التصدي، وإدانة تصريحات نتنياهو رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن ضم الضفة الغربية وشمال البحر الميت في المحافل الدولية، وضرورة التصدي وعزل أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تفتتح أي مكتب تمثيل بصفة دبلوماسية.

كما شدد أيضاً على ضرورة دعم (أونروا) سياسياً ومادياً والعمل على تجديد ولايتها وسد العجز المالي ومجابهة المؤامرة التي حيكت ضدها، مؤكداً على ضرورة تعزيز الموقف العربي، ووحدة الإجماع الدولي على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق حل الدولتين وفق قاعدة المرجعيات الدولية، وعلى أساس مبادرة السلام العربية.

ومن الجدير ذكره، أن مداخلة الوزير المالكي، خلال الاجتماع لاقت دعماً كبيراً وواسعاً من كافة الدول الأعضاء.

حضر الاجتماع الى جانب الوزير، السفير عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون العلاقات متعددة الأطراف، ود. عمر عوض الله، رئيس إدارة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة، وسكرتير ثالث، لمى الصفدي من مكتب الوزير.

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