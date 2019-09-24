المالكي يلتقي نظيره المالطي في نيويورك



حيث وضع المالكي نظيره المالطي بصورة المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة مرحلة ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وكيفية انعكاس نتائج هذه الانتخابات على الفلسطينيين، مشيراً إلى السياسات الإسرائيلية المتمثلة بسياسات الضم والتوسعة بحجة الأمن القومي، والتي تنتهك القانون الدولي، مؤكداً أن عدم اتخاذ أي إجراء بحق القوة القائمة بالاحتلال، والتي تقوم بانتهاكات واضحة للقانون الدولي، ما هو إلا إثبات أن هناك ازدواجية فيما يتعلق بالقانون الدولي.



كما شدد المالكي في حديثه على ضرورة أن يكون للاتحاد الأوروبي موقف واحد قوي وحازم فيما يتعلق بالقدس والقضية الفلسطينية، وأن يلتزم جميع دول الاتحاد الأوروبي بقراراته، فعلى سبيل المثال هنغاريا التي قامت بفتح مكتب بصفة دبلوماسية ما هو إلا انتهاك لقرارات الاتحاد الأوروبي، وقرار الأمم المتحدة 475 لعام 1980 وطالب أن تتخذ دول الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد الدول التي تخرج عن الموقف الجماعي.



وبحث الطرفان أيضاً العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون المشترك، فيما يصب بمصلحة البلدين؛ مُعبرين عن رضاهم تجاه ما تم إنجازه حتى الآن، وعن طبيعة العلاقة التي تربط البلدين، وأكدا عن دعم البلدين لبعضهم البعض في المحافل الدولية.



حضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، المستشار أول ماجد بامية من بعثة فلسطين للأمم المتحدة، وسكرتير ثالث، لمى صفدي من مكتب الوزير.

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، نظيره المالطي السيد كرملو ابيلا، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة.