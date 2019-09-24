شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني يُحدد ثلاث مسائل لإنهاء الانقسام بين فتح وحماس

قيادي فلسطيني يُحدد ثلاث مسائل لإنهاء الانقسام بين فتح وحماس
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، أنه ولإنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، فإننا بحاجة لثلاثة مسائل.

وقال العوض، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "المسألة الأولى: أن تتوفر الإرادة السياسية لدى حركتي فتح وحماس، والمسألة الثانية: أن تتمكن القوى الموقعة على هذه الرؤية من تشكيل حاضنة شعبية ضاغطة على طرفي الإنقسام إذا رفضوا هذه الرؤية".

وتابع العوض: "المسألة الثالثة: تكثيف العمل السياسي والدبلوماسي مع الأشقاء في مصر من أجل توفير آلية الضغط على الجميع لإنهاء الانقسام".

وأشار العوض، إلى أن الفصائل الفلسطينية، قدمت رؤيتها لإنهاء الانقسام بعد جمود استمر سنتين بملف المصالحة، قامت خلالهما حركتا فتح وحماس بالعديد من الاتصالات، وفشلا في تحقيق المصالحة.

وأضاف العوض: "نقدم هذه الرؤية كمخرج لعلمية الجمود القائمة بملف المصالحة، تستند لأربع نقاط جلها تستند على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة منذ عام 2005 حتى الآن".

وأكمل: "الرؤية محصلة جهد كبير ومقاربة للأفكار، اليوم لم يعد مقبولاً من الأطراف التعامل باستهتار مع هذه الرؤية، وأن يتم إهمالها، فالأمر لم يعد مُحتملاً من كل شعبنا الفلسطيني".

واستطرد: "لا يوجد مناص لمعالجة كل هذه الأزمات إلا بإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

 

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