شؤون فلسطينية

الشيوخي يُشيد بتوجهات حكومة اشتية استخدام العملة الرقمية في فلسطين

الشيوخي يُشيد بتوجهات حكومة اشتية استخدام العملة الرقمية في فلسطين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أشاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، المهندس عزمي الشيوخي، صباح اليوم، بتوجهات حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، بإقرار استخدام العملة الرقمية في فلسطين.

وأوضح الشيوخي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، ان قرار استخدام العملة الرقمية في فلسطين، هو قرار تاريخي مهم، وأهم مفاصل برنامج استقلالية اقتصادنا الوطني عن اقتصاد الاحتلال، وخطوة مهمة من خطوات برنامج الانفكاك من اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي الإحلالي الاستيطاني الاستعماري.

وأضاف أن اقرار استخدام العملة الرقمية الإلكترونية، قرار وطني بامتياز، ويأتي في سياق تنفيذ قرارات المجلس الوطني، والمجلس المركزي، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وضمن قرارات وتوجهات الرئيس محمود عباس.

وقال الشيوخي: يأتي قرار الحكومة، ضمن برنامج وخطوات وتدابير الحكومة من أجل تحرير قطاعاتنا الاقتصادية الوطنية من نير الاحتلال، وعلى رأسها القطاعات المصرفية، وما يتعلق بسيادتنا وسلطتنا وسيادتنا الوطنية على الحركة النقدية في أسواقنا الفلسطينية، والتخلص من إحلال عملة الشيكل الإسرائيلية الإحلالية الاستيطانية الاستعمارية، مكان العملة الوطنية الفلسطينية، ومكان الدينار الأردني، والعملات الصعبة المتداولة ضمن سلة العملات الفلسطينية في أسواقنا.

وكان اشتية، قد أعلن مساء أمس الاثنين، أن الحكومة في منتصف الطريق نحو قرار إطلاق العملة الرقمية في فلسطين، بدلاً من استخدام عملة الشيكل.

وجاء ذلك، خلال كلمة له في حفل نظمته شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) لافتتاح مركز البيانات الأحدث في المنطقة، حيث قال: "إن الحكومة قررت الإتجاه إلى العملة الرقمية في فلسطين، وسنعمل على أن نكون من رواد كل شيء لا يستطيع الاحتلال أن يعرقلنا فيه".

والعملة الرقمية هي نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي (مثل الأوراق النقدية والنقود المعدنية)، ولها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية، ونقل الملكية بلا حدود.

وتستخدم فلسطين حالياً، الشيكل الإسرائيلي كعملة رسمية بقوة الاحتلال العسكري الإسرائيلي، إضافة إلى عملات أخرى، كالدينار الأردني، والجنيه المصري، واليورو الأوروبي، والدولار الأمريكي.  

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