دولي

5 دول لا يمكن أبداً غزوها عسكرياً

5 دول لا يمكن أبداً غزوها عسكرياً
تعبيرية
تأتي الولايات المتحدة الأميركية في مقدمة الدول التي يصعب عزوها عسكريا فالمعروف أنه عند أي محاولة غزو لهذه الدولة، التي تحتل مساحة نصف القارة الأميركية الشمالية تقريبا، فإن الغازي لن يواجه الجيش الأميركي، الذي يعد الأفضل والأقوى عالميا، فحسب، بل أكثر من 330 مليون أميركي، الغالبية العظمى منهم يمتلكون العديد من الأسلحة وربما ترسانة أسلحة، مصانة بموجب الدستور الأميركي وفق ما ذكر موقع بيزنيس إنسايدر.

أمريكا

وعلى الدولة الغازية أيضا أن تسيطر على الأرض، وعلى المدن الكبيرة التي يضم بعضها عدة ملايين من السكان، بعضهم مسلح والبعض الآخر مستعد للقتال، هذا لو تم استثناء العصابات والجماعات المتطرفة، ناهيك عن تنوع الطبيعة فيها، حيث يوجد فيها 7 مناطق مناخية، بدءا من الجبال وانتهاء بالصحارى، ومرورا بالمستنقعات، بالإضافة إلى نهر المسيسيبي الهائل الحجم.

روسيا

فبعد الولايات المتحدة، تأتي روسيا، فهذه الدولة إلى جانب جيشها القوي وترسانتها الهائلة من الأسلحة، ربما تكون عصية على الغزو.

فقد حاول نابليون غزوها عام 1812، وعلى الرغم من الخسائر البشرية الهائلة التي مني بها الروس، إلا أن جيوش نابليون لم تتمكن من احتلاها، لأكثر من عامل، الأول هو ما يطلق عليه “الجنرال شتاء” الذي جمد الجيش، بالإضافة إلى أن الروس عمدوا إلى تدمير البنية التحتية في بلدهم، كالبلدات والمزارع وغيرها، فهم يفضلون تدمير بلدهم على أن يتركوها للأعداء.

والأمر نفسه تكرر إبان الحرب العالمية الثانية عندما غزا النازيون الألمان بلادهم، وهي الحرب التي كانت الأكثر دموية في تاريخ روسيا، التي يعتبر شعبها من بين أكثر الشعوب شراسة، والدليل على ذلك معركة ستالينغراد.

أفغانستان

الدولة الثالثة العصية على الغزو لن تخطر على بال أحد وقد تفاجئ البعض عند ذكرها، وهذه الدولة هي أفغانستان.

ووصفت هذه الدولة سابقا بأنها "مقبرة الإمبراطوريات" ويشمل ذلك، القوة العظمى الوحيدة الحالية في العالم، أي الولايات المتحدة، التي تعتبر القوة العظمى الوحيدة الموجودة على الإطلاق، كما تشمل القوة العظمى الأخرى التي وجدت في العالم، الاتحاد السوفيتي السابق، وأكبر إمبراطورية في العالم، أي الإمبراطورية البريطانية عندما كانت في أوج قوتها.

وحاليا، على الرغم مما اعتقده كل الجنرالات الأميركيين على مدى 18 عاما، فإن النصر في أفغانستان ليس قاب قوسين أو أدنى.

إن ما يجعل من الصعب جدا احتلال أفغانستان والاحتفاظ بها هو أولا وقبل كل شيء التضاريس، فهي عبارة عن وعاء صحراوي كبير تحيط به بعض أعلى القمم في العالم، وأي جيش لا يستطيع الغزاة تدميره يمكن أن يتلاشى في الجبال ويلعق جراحه حتى يأتي موسم القتال التالي.

وفي الأزمنة الحديثة، تلغي القمم المرتفعة ميزة الدروع والدبابات، مع العلم أن ما يبقي القوات الأميركية في أفغانستان هو ميزتها اللوجستية، حيث يمكن للولايات المتحدة الحصول على الإمدادات والقوات من وإلى الخارج بسهولة نسبية.

لكن السبب الأهم الذي لا يمكن أحد من غزو أفغانستان هو أن أي غزاة يجب أن يُخضعوا السكان بالكامل، والمقصود هنا بالطبع كل السكان.

غير أن سكان أفغانستان متنوعون، ففيهم البشتون والتركمان والبلوش والبالاو والطاجيك والأوزبك، وحتى بعد 18 عاما في البلاد، لم يستوعب الكثير من الأميركيين حقيقة أن إحدى تلك المجموعات العرقية المذكورة أعلاه هي في الواقع طبق أرز (البالاو).

ولو وضعنا جانبا فكرة الولاء إلى طالبان أو إلى تنظيم القاعدة للحظة، فولاء الرجل الأفغاني العادي موزع على العشيرة والقبيلة وفخذ القبيلة أو العائلة، ثم شيخ القبيلة فالعرق والدين وأخيرا ربما الحكومة المحلية أو المركزية، فكيف يمكن إخضاع نحو 34 مليون أفغاني بهذا التنوع.

الصين

عند الحديث عن احتلال دول وعزوها وصعوبة الاحتفاظ بها، لا بد أن تكون الصين بين هذه الدول، فهل يمكن لجيش غازي أن يقاتل أكثر من مليار شخص، حتى وإن لم يكونوا مسلحين كالأميركيين أو الروس أو غيرهم من الشعوب.

وبالتأكيد لن يمكن لشخص أن يتجاهل قوة وقدرات الصين العسكرية حاليا، ولا مساحتها الجغرافية وتنوعها المناخي الذي يشمل صحراء جوبي التي لا يمكن اختراقها، وغابات جنوب شرق آسيا، ناهيك عن المناطق الجبلية الثلجية التي ستجعل الدعم الجوي صعبا.

الهند

الدولة الخامسة هي الهند بالطبع، على الرغم من أنها من بين الدول التي يسهل غزوها من الناحية الجغرافية، فهي محاصرة بالجبال العالية في الشمال (جبال الهملايا) والصحراء الجافة في شمال غربها، والمناخ الرطب والاستوائي في الجنوب الغربي.
لكن بالنسبة إلى الهند والهنود، البالغ عددهم أكثر من مليار نسمة، فإنه يمكن الاستفادة من طبيعة بلدهم باعتبارها شبه قارة، حيث أن جزءا من الاستراتيجية البحرية الرئيسية للهند هو نشر ما يكفي من الغواصات في مياهها الإقليمية لإغراق كل السفن الحربية المعادية وكذلك الطائرات المعادية.

بالإضافة إلى ذلك، كان على الهند، منذ أن غادر البريطانيون في العام 1947، التعامل مع كل من باكستان والصين، لذلك يجب أن تستند استراتيجية الهند الدفاعية بأكملها إلى فكرة خوض حرب على جبهتين، ويبدو أنها مستعدة لذلك.

أخبار ذات صلة

ترامب: أنا الأحق بنوبل للسلام.. ويُشكك &#34;النزاهة غائبة&#34;

ترامب: أنا الأحق بنوبل للسلام.. ويُشكك "النزاهة غائبة"

حزب العمال البريطاني: سنجري استفتاءً ثانياً حول (بريكست) إن فزنا بالانتخابات

حزب العمال البريطاني: سنجري استفتاءً ثانياً حول (بريكست) إن فزنا بالانتخابات

إصابة شخصين جراء إطلاق نار أثناء التصويت على مرشح لرئاسة وزراء هايتي

إصابة شخصين جراء إطلاق نار أثناء التصويت على مرشح لرئاسة وزراء هايتي

بريطانيا وألمانيا وفرنسا تُحمّل إيران مسؤولية استهداف (أرامكو)

بريطانيا وألمانيا وفرنسا تُحمّل إيران مسؤولية استهداف (أرامكو)

ترامب: السيسي زعيم حقيقي وقائد عظيم

ترامب: السيسي زعيم حقيقي وقائد عظيم

لاستئناف محادثات تشكيل ائتلاف.. طاقمان من (الليكود) و(أزرق أبيض) يجتمعان اليوم

لاستئناف محادثات تشكيل ائتلاف.. طاقمان من (الليكود) و(أزرق أبيض) يجتمعان اليوم

الانتخابات الإسرائيلية تُنهي الليلة آخر عمليات &#34;نزاهة الانتخابات&#34;

الانتخابات الإسرائيلية تُنهي الليلة آخر عمليات "نزاهة الانتخابات"

أيرلندا تُؤكد رفضها لتقويض عمل (أونروا)

أيرلندا تُؤكد رفضها لتقويض عمل (أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

نهاية رجل شجاع

نهاية رجل شجاع

شؤون فلسطينية

الخالدي: الرئيس عباس يلتقي ماكرون بعد الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة

الخالدي: الرئيس عباس يلتقي ماكرون بعد الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة

عيسى: إذا بات طريق المفاوضات لوحده مسدوداً.. فلابُدّ من تفعيل أدوات أخرى

عيسى: إذا بات طريق المفاوضات لوحده مسدوداً.. فلابُدّ من تفعيل أدوات أخرى

هيئة الأسرى: 100 أسير يواصلون الإضراب ضد أجهزة التشويش في السجون

هيئة الأسرى: 100 أسير يواصلون الإضراب ضد أجهزة التشويش في السجون

نيويورك... النادي الفلسطيني الأمريكي يهدي الرئيس عباس قميصه الجديد

نيويورك... النادي الفلسطيني الأمريكي يهدي الرئيس عباس قميصه الجديد

وفاة فتى متأثراً بجراح خطيرة بحادث دهس قبل يومين في الخليل

وفاة فتى متأثراً بجراح خطيرة بحادث دهس قبل يومين في الخليل

قوات الاحتلال تُطلق النار وقنابل الغاز باتجاه المزارعين شمال قطاع غزة

قوات الاحتلال تُطلق النار وقنابل الغاز باتجاه المزارعين شمال قطاع غزة

حضور لافت وعرض مميز في معرض فلسطين الغذائي 2019

حضور لافت وعرض مميز في معرض فلسطين الغذائي 2019

الأشغال العامة واتحاد المقاولين توقعان مذكرة تفاهم

الأشغال العامة واتحاد المقاولين توقعان مذكرة تفاهم

منوعات

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ&#34;الصُلحة&#34;

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ"الصُلحة"

&#34;ديمي مور&#34; تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها

"ديمي مور" تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

سعوديات يطاردن ماجد المهندس بعد حفلة حائل.. والأخير يفر هارباً بطريقة مضحكة

سعوديات يطاردن ماجد المهندس بعد حفلة حائل.. والأخير يفر هارباً بطريقة مضحكة

عبير شمس الدين تهاجم أحلام وتصفها بعبارة غير لائقة

عبير شمس الدين تهاجم أحلام وتصفها بعبارة غير لائقة

&#34;بقيت ست طبيعية وهعمل دايت&#34;.. رسالة جديدة لريهام سعيد حول جلوسها بالمنزل

"بقيت ست طبيعية وهعمل دايت".. رسالة جديدة لريهام سعيد حول جلوسها بالمنزل

كورتني كاردشيان تعود لحبيبها العربي

كورتني كاردشيان تعود لحبيبها العربي

شاهد: كدمة في جسد ميريام فارس تثير التساؤلات

شاهد: كدمة في جسد ميريام فارس تثير التساؤلات

عربي

فاجعة في الجزائر.. وفاة ثمانية أطفال رُضّع في حريق بمستشفى ولادة

فاجعة في الجزائر.. وفاة ثمانية أطفال رُضّع في حريق بمستشفى ولادة

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ &#34;حكمته&#34;

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ "حكمته"

السفير الروسي في دمشق: قريباً سيتم تفكيك مخيم الركبان

السفير الروسي في دمشق: قريباً سيتم تفكيك مخيم الركبان

الصحة السودانية: ارتفاع الإصابات بالكوليرا إلى 167

الصحة السودانية: ارتفاع الإصابات بالكوليرا إلى 167