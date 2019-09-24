"التربية والتعليم" تكشف أسباب شراء الطلبة لكتاب اللغة الإنجليزية





وأضاف: "هذه الأثمان ندفعها، رغم أنها ليست بنفس قيمة الكتب الحقيقية، ونساهم في عملية دفع هذه الكتب".



وتابع: عملياً حسب المعلومات، لم يتم تزويد الوزارة منذ أربع سنوات بالمستحقات من قطاع غزة، ولكن وكالة (أونروا)، تزودنا بأثمان هذه الكتب.



وشدّد مدير عام المناهج، أنه فعلياً سينتهي التعاقد مع شركة (ماكمنان) وهذه السنة هي الأخيرة لهم، بعد ذلك الكتب ستنتجها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وسيحصل شيء آخر.



وأكد زيد، أن سعر كتاب اللغة الإنجليزية، يصل إلى 15 شيكلاً.

خاص دنيا الوطنكشفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الأسباب التي أدّت إلى جعل كتاب اللغة الإنجليزية، هو الكتاب الوحيد الذي يقوم الطالب بشرائه في المدارس الحكومية، بخلاف بقية الكتب.وقال مدير عام المناهج في وزارة التربية والتعليم، ثروت زيد في تصريحات لـ"دنيا الوطن": "نحن في الوزارة متعاقدون مع شركة (ماكمنان)، ومن خلال هذا العقد، نقوم بدفع أموال لهذه الشركة مقابل إنتاج هذه الكتب.