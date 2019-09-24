فاجعة في الجزائر.. وفاة ثمانية أطفال رُضّع في حريق بمستشفى ولادة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، اليوم الثلاثاء، عن مصادر طبية، بأن ثمانية أطفال رضّع، توفوا في حريق في مستشفى ولادة في الجزائر، وفق ما نقلت قناة (الميادين).
وقال النقيب في الدفاع المدني الجزائري، نسيم برناوي: "للأسف توفي ثمانية أطفال رضع، بعضهم من الحروق وآخرون من جراء الاختناق بالدخان"، مضيفا أن أسباب الحريق لم تعرف بعد.
يتبع..
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، اليوم الثلاثاء، عن مصادر طبية، بأن ثمانية أطفال رضّع، توفوا في حريق في مستشفى ولادة في الجزائر، وفق ما نقلت قناة (الميادين).
وقال النقيب في الدفاع المدني الجزائري، نسيم برناوي: "للأسف توفي ثمانية أطفال رضع، بعضهم من الحروق وآخرون من جراء الاختناق بالدخان"، مضيفا أن أسباب الحريق لم تعرف بعد.
يتبع..
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