شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ "حكمته"

رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن شكره للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على جعله استعمال القوة العسكرية آخر خيار يمكن اللجوء إليه فيما يخص الأوضاع المتوترة في الخليج.وقال السيسي، خلال لقائه ترامب في نيويورك، أمس الاثنين، إن الرئيس الأمريكي أظهر "حكمة كبيرة في التعامل مع الخيار العسكري وجعله خياراً أخيراً فيما يخص الوضع في منطقة الخليج"، وفق (روسيا اليوم).وأضاف: "أنا سعيد باللقاء الثاني مع ترامب خلال أقل من شهرين، وهو ما يعكس العلاقات القوية والتفاهم والتقدير الشخصي الكبير لفخامة الرئيس"، وفق قوله.