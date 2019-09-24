عمرو أديب يكشف محاولة لاغتيال الرئيس السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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رام الله - دنيا الوطن

كشف الإعلامي المصري، عمرو أديب، عن تعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمحاولة اغتيال.



وقال أديب، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية (MBC مصر) إن: "الرئيس عبد الفتاح السيسي من أكثر رؤساء العالم المطلوب اغتيالهم، موضحًا أنه قد تم التخطيط لاغتياله أكثر من 4 مرات، وكان هناك معلومات في 2015، أنه سيتم استهداف الرئيس السيسي في المعمورة، وبالفعل تم إطلاق نار واستشهد ضابط".



وأضاف أديب "في 2015 تم رصد معلومات بالتخطيط لاستهداف الرئيس السيسي في تلك المنطقة، وتم جمع المعلومات حتى تم القبض على شخص تابع للواء الثورة، واعترف بوجود اثنين يستأجران شقة فى إحدى العمارات المواجهة لاستراحة المعمورة، وتم القبض على هذين الفردين، ومعهم كاميرات في العمارة التي تبعد عن الاستراحة مسافة كيلو ونصف، وتم كشف محادثاتهم مع بعض الأتراك".



وعرض أديب، الوحدة السكنية والكاميرات التي استخدمها الإرهابيون في مراقبة استراحة المعمورة، وكذلك عرض مقطع فيديو للاستراحة.



وأشار إلى أن الرئيس رفض رفضاً قاطعاً كشف أي تفاصيل من محاولات اغتياله، وكانت الوحدة السكنية التي يراقبون منها الاستراحة تبعد عنها نحو 1500 متر.