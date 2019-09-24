شاهد: الجماهير المغربية تحتفي بفريق مقدسي بطريقة خاصة

احتفت جماهير الرجاء البيضاوي المغربي، بفريق هلال القدس، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، بذهاب الدور الـ 32 لمنافسات كأس محمد السادس لكرة القدم (الاسم الجديد للبطولة العربية للأندية).



ورفعت الجماهير (تيفو) صورة الشخصية الكاريكاتورية الشهيرة "حنظلة" مع عبارة "متى النصر" أثناء المباراة التي جمعت الفريقين بمدينة الدار البيضاء، وانتهت المباراة بفوز الرجاء بهدف دون مقابل، وفق مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.



ورددت الجماهير، التي قصدت الملعب بشكل قياسي، أغنية الرجاء المشهورة "رجاوي فلسطيني"، ترحيباً بـ"المقدسيين".











رام الله - دنيا الوطن