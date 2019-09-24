عربي

السفير الروسي في دمشق: قريباً سيتم تفكيك مخيم الركبان

السفير الروسي في دمشق: قريباً سيتم تفكيك مخيم الركبان
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير روسيا الاتحادية في دمشق، ألكسندر يفيموف، إن بلاده تشدد على ضرورة مواصلة الحرب ضد التنظيمات الإرهابية في إدلب وشمال شرقي سوريا، وتطالب بانسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية من سوريا، مؤكداً أن اتفاق سوتشي بين موسكو وأنقرة لم يمت، وكشف أن روسيا تعمل على تنفيذ خطة لتفكيك مخيم الركبان في الجنوب السوري.

وقال السفير يفيموف في تصريح لوكالة (سبوتنيك) على هامش مشاركته بحفل افتتاح مدرسة (الشهيد عدنان كولكي) في حي برزة في ضواحي العاصمة السورية دمشق، بعد إعادة تأهيلها بالكامل وترميمها من قبل مجمع الأديان في روسيا الاتحادية: "إن تصريحات المسؤولين الروس بمن فيهم وزير الخارجية سيرغي لافروف تؤكد على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب في سوريا بما في ذلك منطقة إدلب وشمال شرقي سوريا".

وأضاف: "لدينا مع الجانب التركي اتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه في أيلول/ سبتمبر 2018 ونعتقد أن هذا الاتفاق كاف لتحقيق الهدف الرئيس في هذه المنطقة وفق الرؤية الروسية".

وتابع السفير يفيموف: "إن اتفاق سوتشي المبرم بين روسيا وتركيا شهر سبتمبر 2018 حول إدلب، تضمن بنودا واضحة تنص على إفراغ المنطقة منزوعة السلاح من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة كما تنص على إعادة فتح الطريقين الحيويين (اللاذقية- حلب) و(حماة- حلب)، "ونحن دائما نتطرق إلى هذا الموضوع في جميع المباحثات التي نجريها مع الجانب التركي بما فيها القمة الأخيرة التي عقدت في الـ 16 من الشهر الجاري في تركيا، ووفقاً لتصريحات المسؤولين الأتراك، هم وعدوا بالإيفاء بالتزاماتهم في هذا الشأن بحسب ما ينص عليه اتفاق سوتشي".

وحول الوجود الأمريكي غير الشرعي على الأراضي السورية ومشاريعه الاستعمارية التي ينفذها بالتعاون مع التنظيمات الكردية المسلحة الانفصالية، قال السفير يفيموف: يمكنني أن أؤكد الموقف الرسمي الروسي المتمثل بتصريحات المسؤولين الروس بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين والوزير سيرغي لافروف، نحن ضد الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية وندعو لخروجها في أقرب وقت.

ورداً على سؤال حول تطورات الوضع في مخيم الركبان أوضح السفير يفيموف أن روسيا تتعامل مع مشكلة المخيم والسكان المحتجزين فيه منذ عدة أشهر "وقد حققنا نجاحات كبيرة في هذا الخصوص حيث كان عدد القاطنين في مخيم الركبان أكثر من 50 ألفاً منذ أشهر قليلة، ونتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها الجانب الروسي، انخفض العدد مؤخراً إلى 12 ألفاً، وحاليا تعمل روسيا على تنفيذ خطة لتفكيك المخيم، ونعتقد أننا خلال فترة زمنية قصيرة يمكننا حل هذه المشكلة نهائياً.

أخبار ذات صلة

فاجعة في الجزائر.. وفاة ثمانية أطفال رُضّع في حريق بمستشفى ولادة

فاجعة في الجزائر.. وفاة ثمانية أطفال رُضّع في حريق بمستشفى ولادة

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ &#34;حكمته&#34;

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ "حكمته"

عمرو أديب يكشف محاولة لاغتيال الرئيس السيسي

عمرو أديب يكشف محاولة لاغتيال الرئيس السيسي

الصحة السودانية: ارتفاع الإصابات بالكوليرا إلى 167

الصحة السودانية: ارتفاع الإصابات بالكوليرا إلى 167

بمناسبة اليوم الوطني.. احتفالاتٌ في السعودية وعرض عسكري نادر

بمناسبة اليوم الوطني.. احتفالاتٌ في السعودية وعرض عسكري نادر

لا ضحايا.. إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء بوسط بغداد

لا ضحايا.. إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء بوسط بغداد

رئاسة الأركان الكويتية تُصدر بياناً عاجلاً

رئاسة الأركان الكويتية تُصدر بياناً عاجلاً

شاهد: &#34;الأمير النائم&#34; يُشارك باحتفالات اليوم الوطني السعودي

شاهد: "الأمير النائم" يُشارك باحتفالات اليوم الوطني السعودي

التعليقات

الدنيا حكايات

نهاية رجل شجاع

نهاية رجل شجاع

شؤون فلسطينية

عيسى: إذا بات طريق المفاوضات لوحده مسدوداً.. فلابُدّ من تفعيل أدوات أخرى

عيسى: إذا بات طريق المفاوضات لوحده مسدوداً.. فلابُدّ من تفعيل أدوات أخرى

هيئة الأسرى: 100 أسير يواصلون الإضراب ضد أجهزة التشويش في السجون

هيئة الأسرى: 100 أسير يواصلون الإضراب ضد أجهزة التشويش في السجون

نيويورك... النادي الفلسطيني الأمريكي يهدي الرئيس عباس قميصه الجديد

نيويورك... النادي الفلسطيني الأمريكي يهدي الرئيس عباس قميصه الجديد

وفاة فتى متأثراً بجراح خطيرة بحادث دهس قبل يومين في الخليل

وفاة فتى متأثراً بجراح خطيرة بحادث دهس قبل يومين في الخليل

قوات الاحتلال تُطلق النار وقنابل الغاز باتجاه المزارعين شمال قطاع غزة

قوات الاحتلال تُطلق النار وقنابل الغاز باتجاه المزارعين شمال قطاع غزة

حضور لافت وعرض مميز في معرض فلسطين الغذائي 2019

حضور لافت وعرض مميز في معرض فلسطين الغذائي 2019

الأشغال العامة واتحاد المقاولين توقعان مذكرة تفاهم

الأشغال العامة واتحاد المقاولين توقعان مذكرة تفاهم

المالكي يُشارك في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية

المالكي يُشارك في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية

منوعات

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ&#34;الصُلحة&#34;

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ"الصُلحة"

&#34;ديمي مور&#34; تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها

"ديمي مور" تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

سعوديات يطاردن ماجد المهندس بعد حفلة حائل.. والأخير يفر هارباً بطريقة مضحكة

سعوديات يطاردن ماجد المهندس بعد حفلة حائل.. والأخير يفر هارباً بطريقة مضحكة

عبير شمس الدين تهاجم أحلام وتصفها بعبارة غير لائقة

عبير شمس الدين تهاجم أحلام وتصفها بعبارة غير لائقة

&#34;بقيت ست طبيعية وهعمل دايت&#34;.. رسالة جديدة لريهام سعيد حول جلوسها بالمنزل

"بقيت ست طبيعية وهعمل دايت".. رسالة جديدة لريهام سعيد حول جلوسها بالمنزل

كورتني كاردشيان تعود لحبيبها العربي

كورتني كاردشيان تعود لحبيبها العربي

شاهد: كدمة في جسد ميريام فارس تثير التساؤلات

شاهد: كدمة في جسد ميريام فارس تثير التساؤلات

عربي

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ &#34;حكمته&#34;

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ "حكمته"

السفير الروسي في دمشق: قريباً سيتم تفكيك مخيم الركبان

السفير الروسي في دمشق: قريباً سيتم تفكيك مخيم الركبان

الصحة السودانية: ارتفاع الإصابات بالكوليرا إلى 167

الصحة السودانية: ارتفاع الإصابات بالكوليرا إلى 167

بمناسبة اليوم الوطني.. احتفالاتٌ في السعودية وعرض عسكري نادر

بمناسبة اليوم الوطني.. احتفالاتٌ في السعودية وعرض عسكري نادر