بمناسبة اليوم الوطني.. احتفالاتٌ في السعودية وعرض عسكري نادر

عرض عسكري في السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

توافد آلاف السعوديين يوم أمس، لحضور احتفالات عامة، نظمتها المملكة بمناسبة اليوم الوطني، تضمنت عرضاً عسكرياً نادراً، وسط أجواء تغلب عليها المشاعر الوطنية.



جاء ذلك، في أعقاب هجوم الأسبوع الماضي على منشأتين لمعالجة النفط في البلاد.



ونظم الجيش عرضاً عسكرياً شاركت فيه قوة قوامها 2000 جندي بمدينة أبها في جنوب غرب المملكة، حيث استهدفت طائرات مسيرة للحوثيين، وهجمات بالصواريخ مراراً مطارها المدني.



كما حلّقت طائرات مقاتلة وهليكوبتر سعودية، فوق القوات رافعة علم المملكة بلونيه الأخضر والأبيض، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وفي مدينة جدة والعاصمة الرياض، شاركت طائرات مقاتلة من سلاح الجو وفريق للألعاب البهلوانية في التشكيلات.



وتشمل الاحتفالات المقررة على مدى خمسة أيام، حفلات غنائية وألعاباً نارية وعروضاً ضوئية، وأخرى لسيرك دو سوليه.