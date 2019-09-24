البرغوثي يدعو لتطبيق مبادرة المصالحة التي أعلنتها ثمانية قوى فلسطينية





وأضاف البرغوثي ان هذه المبادرة تمثل فرصة يجب أن لاتفوت لمواجهة مخاطر صفقة القرن ونظام الفصل والتمييز العنصري "الأبارتهايد" ومواجهة السياسات التي تتبناها حكومات الاحتلال الحالية والقادمة .



وشدد البرغوثي على ان انهاء الانقسام يمثل ركيزة أساسية لمجابهة سياسة الضم والتوسع و التهويد التي تنتهجها الحكومات الاسرائيلية ولمواجهة الاستيطان كما أنها تمثل ركنا أساسيا في الاستراتيجية الوطنية المطلوبة لتغيير ميزان القوى لصالح شعبنا.





ودعا البرغوثي حركتي فتح و حماس للتجاوب البناء مع هذه المبادرة التي تحظى بتأييد شعبي من الشعب الفلسطيني الطامح لإنهاء مأساة الانقسام وتحقيق الوحدة.



رام الله - دنيا الوطندعا الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لتطبيق مبادرة المصالحة التي اعلنتها اليوم ثمانية قوى فلسطينية والتي تمثل خارطة طريق لانهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني.