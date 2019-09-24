إصابة شخصين جراء إطلاق نار أثناء التصويت على مرشح لرئاسة وزراء هايتي

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شخصان، أحدهما مصور لوكالة (AP)، برصاص سيناتور أطلق النار من مسدسه أثناء التصويت على تنصيب، فريتز ويليام ميشيل، رئيساً لحكومة هايتي.



وأفادت صحيفة (Haiti Libre)، بأن الجريح الثاني هو أحد موظفي مجلس الشيوخ.



وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث أسفر عن إلغاء مراسم تنصيب ميشيل الذي رشحه رئيس الدولة، جوفينيل موئيز، لشغل منصب رئيس الوزراء.