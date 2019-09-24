شؤون فلسطينية

الكشف عن مخطط استيطاني للاستيلاء على مزيدٍ من أراضي الناقورة شمال نابلس

الكشف عن مخطط استيطاني للاستيلاء على مزيدٍ من أراضي الناقورة شمال نابلس
استيطان في الضفة الغربية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الثلاثاء، عن مخطط استيطاني تفصيلي، يهدف للاستيلاء على المزيد من أراضي قرية الناقورة شمال نابلس.

وقالت الهيئة: إن هذا المخطط يهدف إلى توسيع مستوطنة (شافي شمرون)، من خلال تحويل أراض زراعية مجاورة للمستوطنة من حوض رقم (12) من أراضي قرية الناقورة؛ لاستعمالها للبناء وضمها لحدودها بغرض استخدامها لأغراض استيطانية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

بدوره، أكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن ما يتم الحديث عنه هو مشروع توسعة للمخطط الهيكلي لمستوطنة (شافي شمرون)، المقامة على أراضي سبسطية والناقورة وبرقة؛ وهو ما ينذر بالاستيلاء على المزيد من الأراضي.

وقال: "إن هناك توسعاً للمخططات الهيكلية للمستوطنات في محيط نابلس على حساب أراضي المواطنين، كما جرى في الأراضي المحيطة بمستوطنتي (يتسهار) و(وبراخا) جنوب نابلس".

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