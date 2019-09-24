شؤون فلسطينية

مختصون يطالبون بانتظام توفر علاجات مرضى الليوكيميا حفاظاً على حياتهم

مختصون يطالبون بانتظام توفر علاجات مرضى الليوكيميا حفاظاً على حياتهم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ناشد مختصون في وزارة الصحة، المنظمات الدولية بانتظام توفير علاجات مرضى (الليوكيميا) حفاظاً على استمرار حياتهم بشكل طبيعى، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بمرض الليوكيميا (CML)، والذى يصادف الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر من كل عام.

وأوضح الدكتور هانى عياش، استشاري أمراض الدم بمستشفى غزة الأوروبي، أن مرض الليوكيميا من الأمراض التي تحتاج إلى عناية كبيرة وانتظام في الجرعات الدوائية ليتسنى للمريض أن تستمر حياته بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن هناك عشرات المرضى بمستشفيات وزارة الصحة من البالغين والأطفال بحاجة لهذه العلاجات، خاصة وأنه لا يتوفر إلا داخل المستشفيات الحكومية وعدم وجوده في القطاع الخاص، مؤكداً على أن أدوية مرضى الليوكيميا، أدرجت ضمن أصناف الأدوية الأساسية وفق منظمة الصحة العالمية.

وعرف عياش الليوكيميا بأنها زيادة غير طبيعية في عدد كريات الدم البيضاء، مصاحبة لتضخم في الطحال، لافتاً إلى أن المريض قد تظهر عليه أعراض هزال وضعف عام وشعور بالدوران وثقل في البطن من الناحية اليسرى، ويتم الكشف عنه من خلال الفحوصات الجينية للدم.

ويقول عياش: إن المريض بحاجة ماسة إلى انتظام الجرعات الدوائية، الى جانب التشخيص الدوري كل ثلاثة شهور من بداية العام، لمعرفة مدى استفادة المريض من العلاج وتحديد معدل صرف الجرعة وفق التشخيص الجيني، لافتاً إلى أن العلاج يساهم في عودة كريات الدم البيضاء إلى معدلها الطبيعي التي تبلغ من (4000- 10000).

ويحذر استشاري أمراض الدم عياش من خطورة نقص الأدوية الخاصة بهؤلاء المرضى بين الفينة والأخرى، حتى لا يدخل المريض في انتكاسات صحية تعيده خطوات إلى الوراء وتحدث لديه خلل جيني وزيادة كريات الدم البيضاء، وبالتالي وصوله إلى المرحلة الثانية والثالثة وإصابته بسرطان الدم الحاد.

من جانبه، طالب علاء حلس، مدير صيدلة المستشفيات بوزارة الصحة، باتخاذ الإجراءات المناسبة وتوفير الاحتياجات الدوائية واللوجستية الخاصة بمرضى الليوكيميا؛ لإمكانية علاج سرطان الدم في أقسام الأورام بمستشفيات الوزارة، بما يساهم في تخفيف عبء التنفل والسفر للمرضى ومعناة التحويل للخارج، مبيناً أن هؤلاء المرضى، يتم تحويلهم للعلاج بالخارج، نظراً لعدم توفر تلك الاحتياجات.

أخبار ذات صلة

البرغوثي يدعو لتطبيق مبادرة المصالحة التي أعلنتها ثمانية قوى فلسطينية

البرغوثي يدعو لتطبيق مبادرة المصالحة التي أعلنتها ثمانية قوى فلسطينية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية

الزراعة بغزة توضح أسباب ارتفاع أسعار الدجاج وإجراءاتها لخفضه

الزراعة بغزة توضح أسباب ارتفاع أسعار الدجاج وإجراءاتها لخفضه

توغل ثماني جرافات إسرائيلية شرق المحافظة الوسطي

توغل ثماني جرافات إسرائيلية شرق المحافظة الوسطي

إصابات بالاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين &#34;مقام يوسف&#34; شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس

الرئيس لوزير خارجية البحرين: نؤكد على أهمية دور المملكة بدعم القضية الفلسطينية

الرئيس لوزير خارجية البحرين: نؤكد على أهمية دور المملكة بدعم القضية الفلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطناً فلسطينياً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطناً فلسطينياً في الضفة الغربية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

نهاية رجل شجاع

نهاية رجل شجاع

شؤون فلسطينية

البرغوثي يدعو لتطبيق مبادرة المصالحة التي أعلنتها ثمانية قوى فلسطينية

البرغوثي يدعو لتطبيق مبادرة المصالحة التي أعلنتها ثمانية قوى فلسطينية

مختصون يطالبون بانتظام توفر علاجات مرضى الليوكيميا حفاظاً على حياتهم

مختصون يطالبون بانتظام توفر علاجات مرضى الليوكيميا حفاظاً على حياتهم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية

توغل ثماني جرافات إسرائيلية شرق المحافظة الوسطي

توغل ثماني جرافات إسرائيلية شرق المحافظة الوسطي

قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطناً فلسطينياً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطناً فلسطينياً في الضفة الغربية

شاهد: الاحتلال يقتحم نابلس وينتشر بمحيط &#34;قبر يوسف&#34; واندلاع مواجهات

شاهد: الاحتلال يقتحم نابلس وينتشر بمحيط "قبر يوسف" واندلاع مواجهات

اشتية: كلنا أمل وثقة باستمرار وتطور العلاقات بيننا وبين الصين

اشتية: كلنا أمل وثقة باستمرار وتطور العلاقات بيننا وبين الصين

اشتية: نحن في منتصف الطريق للتعامل مع العملة الرقمية

اشتية: نحن في منتصف الطريق للتعامل مع العملة الرقمية

منوعات

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ&#34;الصُلحة&#34;

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ"الصُلحة"

&#34;ديمي مور&#34; تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها

"ديمي مور" تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

سعوديات يطاردن ماجد المهندس بعد حفلة حائل.. والأخير يفر هارباً بطريقة مضحكة

سعوديات يطاردن ماجد المهندس بعد حفلة حائل.. والأخير يفر هارباً بطريقة مضحكة

عبير شمس الدين تهاجم أحلام وتصفها بعبارة غير لائقة

عبير شمس الدين تهاجم أحلام وتصفها بعبارة غير لائقة

&#34;بقيت ست طبيعية وهعمل دايت&#34;.. رسالة جديدة لريهام سعيد حول جلوسها بالمنزل

"بقيت ست طبيعية وهعمل دايت".. رسالة جديدة لريهام سعيد حول جلوسها بالمنزل

كورتني كاردشيان تعود لحبيبها العربي

كورتني كاردشيان تعود لحبيبها العربي

شاهد: كدمة في جسد ميريام فارس تثير التساؤلات

شاهد: كدمة في جسد ميريام فارس تثير التساؤلات

عربي

بمناسبة اليوم الوطني.. احتفالاتٌ في السعودية وعرض عسكري نادر

بمناسبة اليوم الوطني.. احتفالاتٌ في السعودية وعرض عسكري نادر

لا ضحايا.. إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء بوسط بغداد

لا ضحايا.. إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء بوسط بغداد

رئاسة الأركان الكويتية تُصدر بياناً عاجلاً

رئاسة الأركان الكويتية تُصدر بياناً عاجلاً

شاهد: &#34;الأمير النائم&#34; يُشارك باحتفالات اليوم الوطني السعودي

شاهد: "الأمير النائم" يُشارك باحتفالات اليوم الوطني السعودي