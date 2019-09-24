ترامب: السيسي زعيم حقيقي وقائد عظيم



جاء ذلك خلال لقاء جمع الزعيمين في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وردّ الرئيس الأميركي على سؤال حول وجود تظاهرات في مصر بالقول: "أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع، ولكن مصر لها قائد عظيم محترم، وقبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى"، واصفًا السيسي بالقائد العظيم، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



من جهته، قال الرئيس المصري: "إن سعي الإسلام السياسي للسلطة، سيبقي حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكداً أن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يصل الإسلام السياسي إلى الحكم.



وأكد الرئيس المصري، أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب، تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.

رام الله - دنيا الوطنوصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بأنه زعيم حقيقي وقائد عظيم، مشيراً إلى أن مصر كانت تشهد فوضى عارمة قبل أن يأتي إلى السلطة.