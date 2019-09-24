عاجل

  • أ.ف.ب: وفاة ثمانية أطفال رضع في حريق في مستشفى ولادة في الجزائر

دولي

ترامب: السيسي زعيم حقيقي وقائد عظيم

ترامب: السيسي زعيم حقيقي وقائد عظيم
رام الله - دنيا الوطن
وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بأنه زعيم حقيقي وقائد عظيم، مشيراً إلى أن مصر كانت تشهد فوضى عارمة قبل أن يأتي إلى السلطة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الزعيمين في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وردّ الرئيس الأميركي على سؤال حول وجود تظاهرات في مصر بالقول: "أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع، ولكن مصر لها قائد عظيم محترم، وقبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى"، واصفًا السيسي بالقائد العظيم، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

من جهته، قال الرئيس المصري: "إن سعي الإسلام السياسي للسلطة، سيبقي حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكداً أن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يصل الإسلام السياسي إلى الحكم.

وأكد الرئيس المصري، أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب، تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.

أخبار ذات صلة

ترامب: أنا الأحق بنوبل للسلام.. ويُشكك &#34;النزاهة غائبة&#34;

ترامب: أنا الأحق بنوبل للسلام.. ويُشكك "النزاهة غائبة"

حزب العمال البريطاني: سنجري استفتاءً ثانياً حول (بريكست) إن فزنا بالانتخابات

حزب العمال البريطاني: سنجري استفتاءً ثانياً حول (بريكست) إن فزنا بالانتخابات

إصابة شخصين جراء إطلاق نار أثناء التصويت على مرشح لرئاسة وزراء هايتي

إصابة شخصين جراء إطلاق نار أثناء التصويت على مرشح لرئاسة وزراء هايتي

بريطانيا وألمانيا وفرنسا تُحمّل إيران مسؤولية استهداف (أرامكو)

بريطانيا وألمانيا وفرنسا تُحمّل إيران مسؤولية استهداف (أرامكو)

لاستئناف محادثات تشكيل ائتلاف.. طاقمان من (الليكود) و(أزرق أبيض) يجتمعان اليوم

لاستئناف محادثات تشكيل ائتلاف.. طاقمان من (الليكود) و(أزرق أبيض) يجتمعان اليوم

الانتخابات الإسرائيلية تُنهي الليلة آخر عمليات &#34;نزاهة الانتخابات&#34;

الانتخابات الإسرائيلية تُنهي الليلة آخر عمليات "نزاهة الانتخابات"

أيرلندا تُؤكد رفضها لتقويض عمل (أونروا)

أيرلندا تُؤكد رفضها لتقويض عمل (أونروا)

رئيس الوزراء البريطاني: حان الوقت لإبرام صفقة جديدة مع إيران

رئيس الوزراء البريطاني: حان الوقت لإبرام صفقة جديدة مع إيران

التعليقات

الدنيا حكايات

نهاية رجل شجاع

نهاية رجل شجاع

شؤون فلسطينية

البرغوثي يدعو لتطبيق مبادرة المصالحة التي أعلنتها ثمانية قوى فلسطينية

البرغوثي يدعو لتطبيق مبادرة المصالحة التي أعلنتها ثمانية قوى فلسطينية

مختصون يطالبون بانتظام توفر علاجات مرضى الليوكيميا حفاظاً على حياتهم

مختصون يطالبون بانتظام توفر علاجات مرضى الليوكيميا حفاظاً على حياتهم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية

توغل ثماني جرافات إسرائيلية شرق المحافظة الوسطي

توغل ثماني جرافات إسرائيلية شرق المحافظة الوسطي

قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطناً فلسطينياً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطناً فلسطينياً في الضفة الغربية

شاهد: الاحتلال يقتحم نابلس وينتشر بمحيط &#34;قبر يوسف&#34; واندلاع مواجهات

شاهد: الاحتلال يقتحم نابلس وينتشر بمحيط "قبر يوسف" واندلاع مواجهات

اشتية: كلنا أمل وثقة باستمرار وتطور العلاقات بيننا وبين الصين

اشتية: كلنا أمل وثقة باستمرار وتطور العلاقات بيننا وبين الصين

اشتية: نحن في منتصف الطريق للتعامل مع العملة الرقمية

اشتية: نحن في منتصف الطريق للتعامل مع العملة الرقمية

منوعات

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ&#34;الصُلحة&#34;

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ"الصُلحة"

&#34;ديمي مور&#34; تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها

"ديمي مور" تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

سعوديات يطاردن ماجد المهندس بعد حفلة حائل.. والأخير يفر هارباً بطريقة مضحكة

سعوديات يطاردن ماجد المهندس بعد حفلة حائل.. والأخير يفر هارباً بطريقة مضحكة

عبير شمس الدين تهاجم أحلام وتصفها بعبارة غير لائقة

عبير شمس الدين تهاجم أحلام وتصفها بعبارة غير لائقة

&#34;بقيت ست طبيعية وهعمل دايت&#34;.. رسالة جديدة لريهام سعيد حول جلوسها بالمنزل

"بقيت ست طبيعية وهعمل دايت".. رسالة جديدة لريهام سعيد حول جلوسها بالمنزل

كورتني كاردشيان تعود لحبيبها العربي

كورتني كاردشيان تعود لحبيبها العربي

شاهد: كدمة في جسد ميريام فارس تثير التساؤلات

شاهد: كدمة في جسد ميريام فارس تثير التساؤلات

عربي

السفير الروسي في دمشق: قريباً سيتم تفكيك مخيم الركبان

السفير الروسي في دمشق: قريباً سيتم تفكيك مخيم الركبان

الصحة السودانية: ارتفاع الإصابات بالكوليرا إلى 167

الصحة السودانية: ارتفاع الإصابات بالكوليرا إلى 167

بمناسبة اليوم الوطني.. احتفالاتٌ في السعودية وعرض عسكري نادر

بمناسبة اليوم الوطني.. احتفالاتٌ في السعودية وعرض عسكري نادر

لا ضحايا.. إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء بوسط بغداد

لا ضحايا.. إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء بوسط بغداد