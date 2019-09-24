لا ضحايا.. إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء بوسط بغداد

المنطقة الخضراء في بغداد

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رام الله - دنيا الوطن

قالت السلطات الأمنية العراقية: إن صاروخين أطلقا باتجاه المنطقة الخضراء الحصينة بالعاصمة العراقية بغداد يوم الاثنين، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.



وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية ومباني الحكومة العراقية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وذكر بيان لسلطات الأمن العراقية: أن أحد الصاروخين انفجر داخل المنطقة الخضراء، بينما سقط الآخر في نهر دجلة.